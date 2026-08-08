El Hispania de Felipe VI sube al podio y Banderas gana su novena Copa del Rey Mapfre

Teatro del Soho San Miguel, campeón en clase Uber ORC B - NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 44 Copa del Rey Mapfre se despidió este sábado con una emocionante jornada final que resolvió los títulos en las seis clases participantes, con el Teatro del Soho San Miguel dando la histórica novena Copa para su armador Javier Banderas y el rey Felipe VI subiendo al segundo escalón del podio con el Hispania, mientras que Nola fue proclamado campeón absoluto en Palma.

Después de una semana de espectáculo de la vela en la bahía de Palma, los campeones de la 44 Copa del Rey Mapfre fueron los españoles Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women's Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el alemán Niramo en Azulmarino ORC C; y el estonio Nola en Sail Racing ORC A.

En clase Abanca ORC 0, Vudu llegaba a la última manga del campeonato con una cómoda renta de nueve puntos. El TP52 del armador italiano Mauro Gestri fue segundo en el último encuentro y confirmó con autoridad su primera Copa del Rey. El Hispania, que por segundo día compitió sin su patrón el Don Felipe, anotó una magnífica victoria parcial en la prueba decisiva para ascender dos posiciones en la clasificación y hacerse con un meritorio subcampeonato.

La gran final de clase Sail Racing ORC A se presentaba con un emocionante duelo entre las dos unidades Carkeek 40: el líder Rán del sueco Niklas Zennström y el Nola del estonio Taavel Hinrikus, separados por un punto y con un cómodo colchón de 20 frente a su inmediato perseguidor. El actual campeón del mundo no protegió su posición y vio cómo su rival se impuso en el último asalto mientras ellos firmaban un tercero. La clasificación final se cerró con victoria de Nola, seguido de Rán y el GP42 Garm del sueco Per Roman.

Uber ORC B, la clase más internacional, llegaba al último día con un claro favorito: el Teatro del Soho San Miguel, que afrontaba la gran final con un colchón de 14,5 puntos. Al nuevo XR-41 de Javier Banderas le bastó firmar un tercero para conseguir la novena Copa del Rey en 30 participaciones de su armador. Y lo hacía en una fecha muy especial: el día en que se cumplían 42 años desde que Luis Doreste, táctico del equipo, conseguía junto a Roberto Molina su histórica primera medalla de oro en los JJ.OO. de Los Ángeles 1984. Segundo finalizó el L'Immens del uruguayo Nicolás González y tercero el Katara del argentino Julián Somodi, actual campeón del mundo.

La batalla de la clase Azulmarino ORC 0 se libró con máxima emoción entre los tres primeros clasificados, separados por menos de tres puntos. Todo se decidió en una dramática final que supo aprovechar el Cape 31 Niramo para anotar una victoria que valía un título. Sus principales rivales, el Earlybird de Hendrik Brandis y el Project Work de Antonio Porres, abriendo la puerta al primer título del Niramo en la Copa de Rey Mapfre.

Por otro lado, un cruce de penalizaciones entre los dos primeros de la provisional, Nadir y Selene Alifax, incrementó la tensión en el inicio de la prueba de ClubSwan 42, situación aprovechada por el campeón del mundo, Pez de Abril, para anotar su primera victoria parcial de la semana y recortar distancias.

Sin embargo, segundo finalizaba el Nadir, un resultado que bastaba al equipo de Pedro Vaquer para rubricar una semana excepcional y alzarse con su tercera Copa del Rey Mapfre. El actual subcampeón del mundo añade su título 2026 a los conseguidos en 2022 y 2023. Segundo, a 11 puntos, fue el Selene Alifax y tercero, a 15, el Pez de Abril de José María Meseguer.

Por otro lado, el Baleària Team fue el claro protagonista entre los 15 equipos participantes en Baleària Women's Cup a lo largo de toda la semana. El equipo de María Bover lideró al final de cada jornada y corroboró la defensa de su título imponiéndose en las tres Medal Races que resolvieron el campeonato.

Se trata del cuarto título de la clase femenina que Bover incorpora a las vitrinas del RCNP, junto a los conseguidos en 2022, 2023 y 2025. Segundo finalizó el Solgreen-Les Roches de Elena de Tomás y tercero el Pulperas Team de Sara Momplet.

La comparación de resultados de todas las clases ORC erigió campeón absoluto de la 44 Copa del Rey Mapfre en tiempo compensado al Nola de Taavet Hinrikus, patroneado por Margus Uudam y con la táctica del medallista olímpico portugués Hugo Rocha. El equipo estonio completó su participación con 12,5 puntos en ocho pruebas, incluyendo cuatro victorias parciales y sendas terceras posiciones como peores resultados del campeonato. También recibieron premio de campeones en división Corinthian (de tripulación íntegramente amateur) el L'Immens en Uber ORC B y el alemán Meerblick de Gabrielle Pohlmann en Azulmarino ORC C.