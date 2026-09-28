Archivo - Hoka presenta las zapatillas Stinson 8, con mejoras en amortiguación y estabilidad. - HOKA - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de material deportivo Hoka ha presentado el nuevo modelo Stinson 8, una versión rediseñada y la más ligera de su silueta para carrera que busca ofrecer mayor estabilidad, seguridad y comodidad tanto en el asfalto como en los caminos.

La estructura combina una plataforma de gran volumen y cinco milímetros de 'drop' con una capa inferior de la mediasuela orientada a la absorción de impactos.

Entre las principales innovaciones técnicas se ha incorporado la evolución de la tecnología H-Frame, que presenta un diseño abierto en forma de 'H' para acompañar la transición de la pisada en terrenos irregulares.

Asimismo, el conjunto ha sumado la nueva suela de goma All-Terrain para optimizar la tracción sobre diferentes superficies. La parte superior de la zapatilla ha integrado un 'upper' de malla transpirable con refuerzos tejidos y la estructura Molded Cage Overlay para la sujeción de la zona media del pie.

Por su parte, la lengüeta de doble fuelle de las Stinson 8 se ha integrado en el diseño para limitar la entrada de polvo y elementos del terreno.