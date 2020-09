La holandesa Sifan Hassan bate el récord mundial de la hora

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta holandesa Sifan Hassan, de 27 años, ha establecido este viernes un nuevo récord del mundo de la hora, al recorrer 18,930 kilómetros en la reunión de la Diamond League que se está celebrando en Bruselas.

Hassan, campeona mundial de 1.500 y 10.000 metros, logró batir la plusmarca nacional gracias a un final sensacional de la prueba. La corredora neerlandesa arrebató el privilegio a la keniana Brigid Kosgei, que tenía en su haber 18,517 kms desde el año 2008.

"Estoy muy feliz. Cuando comencé, no me sentía bien", dijo Hassan. "Pero después encontré cada minuto muy fácil. Fue una carrera muy fuerte y estoy muy contenta con lo que he conseguido. Nunca pensé que iba a correr de esta manera", añadió la atleta de origen etíope.