Hortelano bate el récord de España en 200 metros durante los Nacionales al Aire Libre

Publicado 22/07/2018 14:11:10 CET

Hizo un crono de 20.04 (viento de +0,8) en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe

GETAFE (MADRID), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Bruno Hortelano ha batido este domingo el récord de España en la prueba de los 200 metros lisos, con una marca 20.04 (viento de +0,8) durante la sesión matutina del 98º Campeonato de España absoluto, que se está disputando en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe (Madrid).

Hortelano, que en septiembre de 2016 sufrió un accidente de coche en el que se lesionó seriamente su mano derecha, volvió el pasado 19 de mayo a la máxima competición y gracias a esta nueva plusmarca encarará todavía más con la vitola de favorito el inminente Europeo, a disputarse en Berlín.

"Ha estado haciendo un día maravilloso para la velocidad, está haciendo calorcito y el viento viene muy bien; es una pista rapidísima, es dura. Me he preparado bien y no iba pensando en ninguna marca en particular", comentó el velocista español en la zona mixta del Juan de la Cierva, tras ganar con este récord su serie de semifinales por delante de Alejandro Lozano (21.03) y de Marco Antonio Palella (21.07).

"He ido pensando en la ejecución de la curva y después mantener; luego he mantenido la técnica en los últimos 50 metros, pero al ver el crono... No me lo esperaba justamente en esta carrera, pero sé que estoy para hacer estas marcas", dijo Hortelano. "Ya lo sabía y ahora cero que lo he demostrado; y me veo margen de mejora porque en los últimos 50 metros no he apretado como suelo apretar en una carrera normal", añadió.

El nuevo plusmarquista de los 200 lisos admitió su emoción y no haber "podido parar de llorar" debido al recuerdo de estos últimos dos años tras dicho accidente de tráfico. "Han sido dos años muy, muy difíciles y he tenido fe en que pudiera mejorar. Dije desde el principio que quería volver al 110 % y eso significaba hacer marca personal", advirtió.

"Pero una cosa es pensarlo y otra es hacerlo; y puedes prepararte para hacerlo pero, cuando pasa de verdad, es que es otra cosa y no me he podido contener", confesó ante los periodistas. "Me he quedado a cuatro centésimas de los 20.00; si sigo corriendo estos últimos 40 metros bien, creo que puedo bajar algo más", agregó ilusionado de cara al Campeonato de Europa por tierras berlinesas.

Este récord de Hortelano dio muchísimo brillo a la sesión matutina de la segunda y última jornada del Nacional al Aire Libre, donde además Álvaro Martín revalidó su título de campeón en la prueba de 10.000 metros marcha con un tiempo de 39:31.72; la plata fue para Alberto Amezcua, que hizo 39:50.85, y el bronce se lo llevó Miguel Ángel López, que cruzó la meta con un registro 40:17.08.