Hugo González y Laura Cabanes, plata y bronce para España en el Europeo de natación

Hugo González, Europeo 2026 - Europa Press/Contacto/Foto Olimpik

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los nadadores Hugo González y Laura Cabanes dieron a España este domingo dos medallas en el Europeo de natación que se está disputando en París, al colgarse la plata en la final de los 200 estilos y el bronce en 200 mariposa.

En apenas cinco minutos de la última jornada de esta cita continental, España estrenó su medallero en la piscina después de los ocho metales que había logrado la natación artística que lideró Iris Tió la semana pasada en la capital francesa.

Hugo González, campeón en 2021, salió por la calle cuatro en busca de hacer historia y se quedó a dos décimas del oro del húngaro Hubert Kos. El español tuvo que batir el récord del Campeonato y un nuevo récord de España con 1:54.44 para ser plata, aprovechando la ausencia por unas molestias del ídolo local Leon Marchand.

En la siguiente final, Laura Cabanes, de 20 años, siguió con una segunda medalla para España, valiente y con fuerzas para proteger su primer podio absoluto, con un tiempo de 2:07.21, resistiendo a la peligrosa irlandesa Ellen Walshe. La británica Keanna MacInnes y la danesa Helena Rosendahl Bach fueron oro y plata.