Hyperice creará áreas de recuperación en los centros deportivos de GOfit en España, Italia y Portugal. - HYPERICE

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de bienestar Hyperice creará áreas de recuperación muscular en todos los gimnasios de GOfit en España, Italia y Portugal, tras el acuerdo alcanzado con la compañía especializada en el desarrollo y gestión de centros deportivos.

Este proyecto pionero establece zonas específicas de recuperación e invierte de forma estratégica en este ámbito, para ofrecer a los usuarios las últimas innovaciones en materia de bienestar y cuidado.

"La recuperación muscular es una actividad que cada vez gana mayor visibilidad por su importancia con respecto al entreno y hace necesario que todos los centros deportivos apuesten por áreas de recovery para ofrecer a sus abonados una experiencia más completa, ayudándoles a rendir mejor, a prevenir lesiones y a cuidar su bienestar a largo plazo", aseguró Alejandro Elizalde, director de desarrollo de negocio y ventas de Hyperice en España.

Cada centro ha adquirido seis dispositivos de la nueva gama de pistolas de masaje de Hyperice, la Hypervolt 3, y un Six Shooter para este dispositivo que será utilizado por sus entrenadores para optimizar los tratamientos de activación y descarga muscular, y mejorar así la recuperación y condición física de los usuarios.

Además del equipamiento, Hyperice llevará a cabo formaciones específicas dirigidas a los profesionales de GOfit. Estas sesiones incluirán tanto capacitación práctica sobre el uso correcto y seguro de los dispositivos como formación general sobre la marca, su filosofía y las especificaciones técnicas de cada producto.

El objetivo es garantizar una integración profesional y diferencial de la recuperación dentro de la experiencia integral de bienestar que se da en los centros GOfit.

Hyperice reconoce el reciente acuerdo como uno de sus grandes hitos en línea con su objetivo de trasladar un formato diferencial con el que promover el bienestar, la recuperación y la activación muscular de cualquier persona.

"Esta asociación con una de las principales cadenas de centros y bienestar deportivo en España nos permite acercarnos a nuestro público objetivo, así como trasladar nuestro modelo de negocio donde el deporte y el bienestar van siempre de la mano. Además, hacerlo de forma personalizada y profesional resulta fundamental para Hyperice, por ello los expertos de la compañía fitness GOfit representan el partner perfecto. Esta implementación es solo el comienzo porque queremos que estas Recovery Zones sean el punto de partida de un concepto más amplio de recuperación dentro de los centros", manifestó Alejandro Elizalde.

De hecho, la visión de ambas compañías contempla una ampliación progresiva de estas zonas, incorporando en el futuro nuevos dispositivos como los sistemas de compresión Normatec, con el fin de seguir desarrollando espacios de recuperación más completos y avanzados.

Para David Pozos, responsable de producto de GOfit, la alianza con Hyperice supone un "paso estratégico" para la cadena de centros deportivos. "Apostamos por ofrecer a nuestros socios un servicio diferencial que va más allá del entrenamiento, incorporando la recuperación como parte esencial del rendimiento y la salud. Esta primera fase marca el inicio de un proyecto que queremos seguir desarrollando y ampliando en nuestros centros", dijo.