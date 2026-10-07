Hyperice rebaja sus productos de bienestar durante el Prime Day 2026. - HYPERICE

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de tecnología y bienestar holístico Hyperice participa en la nueva edición del Amazon Prime Day, que se celebra del 6 al 8 de octubre de 2026, con descuentos de hasta 250 euros en una selección de sus dispositivos de recuperación muscular, compresión y termoterapia.

Entre las promociones de la marca destacan soluciones desarrolladas conjuntamente con Nike, así como pistolas de percusión y herramientas avanzadas de presoterapia diseñadas para deportistas y usuarios en general.

Entre los productos rebajados se encuentran las botas Hyperboot Nike x Hyperice, que combinan calor, compresión y masaje para favorecer la recuperación de pies y piernas. Asimismo, la pistola de percusión Hypervolt 3 Pro que facilita la liberación de la tensión muscular acumulada en zonas como espalda, hombros o piernas.

La oferta incluye también la herramienta de terapia de contraste Hyperice Contrast 2 Knee, que alterna frío y calor para revitalizar las piernas tras el esfuerzo físico.

Por su parte, el sistema de presoterapia doméstica Normatec Premier cuenta con una rebaja de 150 euros, situando su precio final en 949 euros para ofrecer compresión dinámica de aire enfocada a mejorar el descanso.

La selección de dispositivos rebajados durante la campaña comercial se completa con el cinturón térmico Venom 2 Back, diseñado para aplicar calor y vibración en la zona baja de la espalda ante dolores o tensiones musculares.

Según ha indicado la compañía, estas ofertas estarán disponibles a lo largo de las últimas horas de la acción promocional para permitir a los consumidores integrar estas tecnologías en sus rutinas diarias.

Hyperice, catalogada como una de las empresas más innovadoras por la publicación 'Fast Company' y galardonada por los premios 'Best Inventions' de 'TIME', desarrolla tecnologías aplicadas a sectores como el 'fitness', la fisioterapia, la salud y el rendimiento deportivo.

La marca mantiene un catálogo especializado en percusión con la línea Hypervolt, compresión de aire con Normatec, vibración mediante Vyper e Hypersphere, así como tecnología térmica con la gama Venom.