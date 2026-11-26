Competición de HYROX. - HYROX

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

HYROX, la competición internacional de fitness que combina carrera a pie y ejercicios funcionales, continúa consolidando su crecimiento en el mercado de la Península Ibérica tras cerrar la temporada 2025-26 con 100.655 atletas en España y Portugal, un 53,3% más que en la temporada anterior.

En apenas dos temporadas, según un comunicado, el número de atletas en España y Portugal se ha multiplicado por más de cinco, pasando de 17.800 participantes en 2023-24 a los más de 100.000 actuales, según la competición. Este crecimiento ha ido acompañado de una ampliación del calendario competitivo y de una comunidad cada vez más numerosa que encuentra en HYROX un objetivo de "entrenamiento, superación personal y conexión con otros deportistas".

"El crecimiento de HYROX en España y Portugal refleja un cambio en la manera de entender el fitness. Haber superado los 100.000 atletas en Iberia demuestra que estamos construyendo una comunidad que va mucho más allá de nuestras competiciones", señaló Álvaro Taracena, CEO de Victum Sports SL, empresa que opera HYROX en España y Portugal.

El crecimiento también se refleja en el calendario. Mientras que en 2023-24 se celebraron cinco jornadas de competición, en 2024-25 se alcanzaron las 17 y en 2025-26 la cifra aumentó hasta las 25, lo que representa un incremento del 47,1% respecto a la campaña anterior. Y Las previsiones para la temporada 2026-27 apuntan a 118.000 atletas y 27 jornadas de competición, lo que representaría un incremento adicional del 17,2% en participación.

Entre los hitos recientes del circuito español destacan Barcelona, con aproximadamente 24.000 atletas procedentes de un centenar de nacionalidades, y Tenerife, cuya primera edición reunió a cerca de 10.000 participantes.

La organización recordó que este crecimiento ha colocado a España en la octava posición mundial entre los mercados de HYROX durante la temporada 2025-26. A escala global, HYROX cerró la temporada 2025-26 con aproximadamente 1,5 millones de participantes, presencia en 95 ciudades y más de 420 jornadas de competición. De cara a 2026-27, la organización prevé ampliar su alcance hasta los dos millones de participantes, 135 eventos y presencia en 120 ciudades.

Además, en España y Portugal, HYROX cuenta con una red de aproximadamente 800 gimnasios afiliados, que contribuyen a integrar el entrenamiento específico de la disciplina en la actividad cotidiana de los centros deportivos y a acercar la competición a nuevos públicos.

El próximo gran hito de la organización será Fitness Park HYROX Madrid 2027, una edición que aspira a establecer un nuevo récord de participación en el país. El evento tendrá lugar durante del 17 al 21 de marzo de 2027 en Ifema Madrid y prevé reunir a 30.000 atletas, frente a los aproximadamente 19.000 participantes de la edición anterior, lo que supondría un crecimiento cercano al 58%, cuando ya se han vendido el 80% de las plazas.

"Madrid representa perfectamente la evolución que está viviendo HYROX. Pasar de aproximadamente 19.000 a una previsión de 30.000 participantes en una sola edición es un salto muy significativo. Nuestra ambición es que Madrid se convierta en una de las grandes referencias del calendario internacional, ofreciendo una experiencia de primer nivel tanto a quienes compiten por primera vez como a los atletas más experimentados", defendió Taracena.

Según los datos de la organización para la temporada 2026-27, el 67% de los atletas registrados participa por primera vez en una competición HYROX, mientras que el 33% restante ya cuenta con experiencia previa. Y, a escala internacional, la participación femenina alcanza el 45,6%, mientras que el grupo de edad predominante se sitúa entre los 25 y los 39 años.