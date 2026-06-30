Iberdrola cierra la recepción de candidaturas de los VII Premios Supera

Iberdrola ha cerrado la recepción de candidaturas de los VII Premios Supera. - IBERDROLA

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha cerrado el plazo de recepción de candidaturas y ha iniciado el proceso de deliberación de la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, destinados a reconocer e impulsar las mejores iniciativas en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva en España.

Los proyectos presentados serán analizados por un jurado de honor compuesto por personalidades del deporte y de los medios de comunicación y serán premiados en una gala que la compañía eléctrica celebrará en el último trimestre de este año.

La principal novedad de esta convocatoria ha radicado en la suma de dos nuevas categorías, 'Supera salud y bienestar' y 'Supera veteranas', que se han añadido a las seis ya existentes en las ediciones anteriores.

La dotación económica total de los galardones ha alcanzado los 400.000 euros, distribuidos de manera equitativa con una asignación de 50.000 euros para cada una de las ocho categorías participantes.

De este modo, la compañía ha contemplado reconocimientos específicos como 'Supera base', para el fomento del deporte entre niñas, o 'Supera competición', incorporando además el premio 'Supera inclusión' para la integración de mujeres con capacidades especiales.

Asimismo, la energética ha mantenido las modalidades 'Supera difusión', 'Supera social' y 'Supera equipamiento', ampliando un despliegue de ayudas que busca visibilizar e incentivar proyectos de base, salud y alta competición.

El jurado está integrado por figuras como la karateca Sandra Sánchez, la regatista Theresa Zabell, la exfutbolista Amanda Sampedro y el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, la exgimnasta Almudena Cid, el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, la nadadora paralímpica Teresa Perales y la exjugadora de balonmano Eli Pinedo, entre otros.

Iberdrola es uno de los principales impulsores del deporte practicado por mujeres en España, una labor que comenzó en el año 2016 a través de su vinculación con el programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La compañía ha apoyado activamente a un total de 35 federaciones nacionales, contribuyendo a que el número de mujeres federadas en estas disciplinas se haya incrementado más de un 80% en una década, hasta rozar la cifra de 820.000 integrantes.