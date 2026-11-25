Foto de familia de las embajadoras de Iberdrola en la V Edición de los Premio Iberdrola Supera. - PRENSA IBERDROLA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa energética Iberdrola celebró este miércoles la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera en su Campus de Innovación y Formación, en San Agustín de Guadalix (Madrid), en la que incorporó las categorías 'Supera salud y bienestar' y 'Supera veteranas' con el objetivo de seguir impulsando las mejores iniciativas en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva en España.

Y es que la compañía energética mantiene su compromiso con el deporte femenino en España, respaldando actualmente a 35 federaciones nacionales y dando nombre a más de 100 competiciones. También ha contribuido a impulsar la participación femenina, con cerca de 850.000 mujeres integradas en las federaciones, y ha extendido su apoyo al Plan ADOP del Comité Paralímpico Español (CPE), mediante la concesión de becas universitarias y de posgrado a deportistas paralímpicos.

El presidente y CEO de Iberdrola España, José Sainz Armada, estuvo acompañado por varias embajadoras de la empresa como las atletas Ana Peleteiro, María Pérez y Desirée Vila; la nadadora paralímpica Teresa Perales; la esgrimista Lucía Martín-Portugués; la gimnasta Inés Bergua, quien realizó una exhibición; la surfista Janire González, entre otras. También asistieron los miembros del jurado de honor: la exhalterófila Lydia Valentín, la exnadadora Ona Carbonell y la exkarateca Sandra Sánchez.

En esta séptima edición, los premios contarán con ocho categorías pretenden abarcar desde el acceso de niñas y jóvenes al deporte hasta el apoyo a que las mujeres puedan seguir practicándolo y compitiendo en todas las edades. Por ello, se mantienen las categorías de 'Base', 'Competición', 'Inclusión', 'Social', 'Difusión', 'Impulso Rural', a las que se suman las de 'Supera salud y bienestar' y 'Supera veteranas'.

Desde que Iberdrola comenzó este proyecto, en 2020, la empresa ha recibido 6.100 candidaturas, consolidando así este acto como una de las grandes citas del deporte femenino español. Este año, la dotación económica total de los galardones ha alcanzado los 400.000 euros, distribuidos de manera equitativa con una asignación de 50.000 euros para cada una de las ocho categorías participantes.

En la categoría 'Base', el proyecto del Club Deportivo y de Acción Social the Brotherhood (Murcia), que permitirá crear el primer 'skatepark' cubierto de la Región de Murcia para mejorar el entorno en el que entrenan niñas y jóvenes y desarrollar programas deportivos y sociales.

En 'Competición', el Club Halterofilia Alzira (Valencia) se hizo con el premio, con el objetivo de acondicionar y ampliar sus instalaciones para reforzar la seguridad y las condiciones de entrenamiento de sus deportistas y contribuir a que sigan cosechando éxitos como el bronce autonómico femenino por clubes, tres platas en el Campeonato de España sub-15 o un título y un récord de Europa en el Campeonato de Europa de Press de Banca.

El de 'Inclusión' fue para el Club Deportivo Uninsu (Lanzarote, Islas Canarias), que destinará el premio a adquirir nuevas sillas de competición para su equipo de hockey en silla de ruedas eléctricas

La entidad PGR ONG (Madrid) se llevó el premio 'Social', por su proyecto Deporte y Valores Cañada Real, que combina fútbol, rugby y atletismo con acompañamiento socioeducativo para niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el de 'Difusión' fue para Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ANECAFYDE), que producirá un documental para concienciar sobre las causas que llevan a adolescentes y mujeres jóvenes a abandonar la práctica deportiva de forma temprana.

El 'Impulso Rural' cayó en manos del Club Piragüismo Río Jerte de Plasencia (Cáceres), que podrá ampliar sus actividades con una escuela permanente de piragüismo en Malpartida de Plasencia para acercar esta disciplina a mujeres y niñas del entorno rural.

Asimismo, la Asociación Deportiva Amazona (Murcia) fue reconocida por el premio 'Supera salud y bienestar', por emplear el tiro con arco como herramienta para mejorar la salud física, emocional y social de mujeres con cáncer de mama y personas con discapacidad.

Por último, el Club Remo Puebla (A Coruña) se llevó la categoría de 'Supera veteranas', que adquirirá una nueva trainera para dar continuidad a su equipo de mujeres de entre 40 y 60 años, después de que un incendio destruyera las instalaciones y la flota en 2025.