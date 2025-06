Iberia da "tranquilidad y seguridad" a 14 deportistas en el Equipo Iberia Talento a Bordo de cara a LA28

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Iberia presentó este lunes su 'Equipo Iberia Talento a bordo' integrado por 14 deportistas a los que dará "tranquilidad y seguridad" para la preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, evento al que quieren llegar volando "juntos", también con el apoyo del ex jugador de baloncesto español Pau Gasol.

Iberia renueva en este 2025 su apoyo a un equipo formado por 14 deportistas olímpicos y paralímpicos con el objetivo de acompañarlos en su camino hacia los Juegos de Los Ángeles 2028. El Equipo Iberia cuenta, en esta ocasión, con cuatro novedades que brillaron en los pasados Juegos de París: la atleta María Pérez, doble medallista olímpica (oro y plata); la paratleta Sara Andrés, finalista en 100m; Alfonso Cabello, doble medallista (plata y bronce) en ciclismo adaptado; y Bea Ortiz, oro y mejor jugadora del mundo de waterpolo en 2024.

Estos deportistas se unen a otros nueve que ya formaban parte del Equipo Iberia Talento a Bordo: Adriana Cerezo (taekwondo), Rodrigo Conde (remo), Marcus Cooper (piragüismo), Gerard Descarrega (atletismo adaptado), Sarai Gascón (natación adaptada), Hugo González de Oliveira (natación), Antía Jácome (remo), Silvia Mas (vela), Niko Shera (judo) y Ray Zapata (gimnasia).

Iberia apoyará a los integrantes del equipo a través de una beca y desplazamientos en vuelos de la aerolínea durante los cuatro años que dura el ciclo olímpico hasta los Juegos de Los Angeles 2028. Además, los 14 deportistas podrán beneficiarse de las ventajas de la tarjeta Iberia Plus Oro en sus viajes.

Y este lunes, la aerolínea presentó oficialmente su apuesta para los próximos Juegos, con la presencia de Juan Cierco, director Corporativo de Iberia, y Pau Gasol, embajador del cambio cultural de Iberia. "Es un gran equipo de grandes deportistas, todos tienen mucho mérito. Vuestros deportes no son deportes que den un gran retorno a nivel mediático y financiero, pero es vuestra pasión. Quiero lo mejor para todos los deportistas, que sigáis inspirando a niños y niñas", dijo sobre los 14 deportistas que apoyará la empresa.

A todos ellos, les aconsejó "centrarse mucho en el día a día" en "mejorar en el hoy". "Cuando te exiges en el día a día, los frutos van llegando. Estar al mejor nivel mundial es fruto de hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo, no hay atajos, nadie regala nada. La mejor fórmula de éxito de cara a Los Ángeles es hacer las cosas bien en el día a día. Como deportistas, todos queremos competir, sentir las emociones del deporte, pero tenemos que velar por nuestro interés", dijo.

"Es importante tener ilusión, pero el resultado lo marca el trabajo, es importante priorizar ese trabajo y esa preparación. La ilusión es el motor, pero el compromiso con el proceso es lo que te va a hacer la acción de ser mejor que el resto", agregó dirigiéndose a los presentes.

Además, Gasol recordó su experiencia cada verano con una competición internacional defendiendo la camiseta de la selección española, y el año olímpico "siempre era más especial". "Pero la preparación no cambiaba. Tuve la suerte de jugar en cinco Juegos, algunos fueron mejor que otros, pero así es la vida y el deporte. Siempre, muy orgulloso de vivir esas experiencias especiales", rememoró.

"El éxito de cada deportista en unos Juegos es un éxito común, son experiencias que recuerdo con mucho cariño, y con la suerte de haber vivido múltiples de ellas", reveló. "Representar a tu país siempre era un gran orgullo y un privilegio, y los Juegos siempre eran un plus. Para mí, siempre era como un bálsamo, pasabas semanas con tus amigos, desconectabas y luego intentabas conseguir una medalla, lo aprovechaba al máximo. Es el amor y la pasión por tu deporte, y lo quieres alargar lo máximo que puedas o sientas", reflexionó.

Y apoyó la búsqueda de resultados "desde el éxito, porque cuando miras para atrás es algo que ya tienes". "Si las expectativas son altas, significa que tienes opciones, y a mí me gusta esa presión de seguir arriba. Los que no han tenido ese éxito vienen con hambre, con ganas de estar en el sitio en el que has estado. Prefiero ir con las expectativas altas a intentar repetirlas", defendió.

Todos y cada uno de los integrantes del equipo se mostraron agradecidos por el apoyo de Iberia. "Estoy supercontento de estar en el equipo, estoy fliplando, estar rodeado de campeones e ídolos es un sueño hecho realidad. Serían mis quintos Juegos, y será en el velódromo donde gané mi primera medalla en un Mundial", valoró Alfonso Cabello.

Repite en el equipo Gerard Descarrega, ausente en París por una lesión "jodida" en el tendón de Aquiles que sigue molestándole. "Quiero llegar a Los Angeles, pero quiero decir que la salud mental es importante, no nos preparan para cuando nos pegamos la hostia, y recaer porque quieres volver antes de tiempo. A veces hay que parar y dejar que el cuerpo sane. Me encuentro en ese punto, ha sido muy duro mentalmente, tener dolor diario es muy jodido", relató.

Por su parte, Bea Ortiz afirmó que es "un orgullo poder compartir este camino con estos grandes deportistas". "Yo pienso año a año, han sido años duros, con muchas competiciones, pero ya estoy pensando en el Mundial de verano, y llegar de la mejor manera a París, a intentar igualar el resultado o, al menos, a estar cerca", dijo la integrante de la selección que se colgó el oro.

"Contar con Iberia nos da mucha tranquilidad y seguridad para seguir apostando por nuestros sueños. El remo tiene poco seguimiento, pero viene de una mala racha de muchos años de malos resultados, pero poquito a poco estamos creciendo. Queremos conseguir que el remo sea más reconocido", afirmó Rodrigo Conde.

Unas palabras que apoyó la piragüista Antía Jácome. "Es superimportante el equipo de Iberia, casi todos competimos en deportes minoritarios, e Iberia nos da ese colchón para estar totalmente enfocados en dar nuestro cien por cien día a día", concluyó.