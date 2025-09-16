La Ibiza Trail Maratón bate su récord de inscritos en 2025

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ibiza Trail Maratón Festival se prepara para "firmar una edición histórica" este 2025, ya que a falta de poco más de un mes ya ha superado su récord de participación entre sus tres distancias con cerca de 1.200 corredores ya inscritos, un "hito" en la historia del evento.

Desde 2023, el Club Deportivo Es Puig, ubicado en Sant Antoni de Portmany, lidera la gestión técnica, logística y conceptual del evento, impulsando una transformación que ha elevado su proyección nacional e internacional en una propuesta que combina deporte, sostenibilidad y experiencia social.

"Hace tres años que asumimos la responsabilidad de esta carrera, que siempre sentimos como nuestra. Entonces había dudas, pero también mucha ilusión y un objetivo claro: convertirla en una prueba que fuese más allá de lo deportivo. Con las inscripciones completas en varias distancias, sentimos que ese sueño se hace realidad. Seguiremos trabajando para que cada participante experimente la esencia de la Ibiza Trail Maratón Festival", señala la organización.

La carrera ha apostado por un modelo que trasciende lo meramente deportivo. "Elementos como el concierto de fin de fiesta, los hermanamientos con otras carreras y el trato cercano al corredor han convertido a la Ibiza Trail Maratón en mucho más que una carrera: es un evento que celebra el deporte", añaden.

Con la edición de 2025, ya por encima de los 1.195 participantes registrados en 2016, el evento apunta a seguir batiendo récords y reforzando su posición entre las grandes citas del calendario de trail de montaña.