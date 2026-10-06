Archivo - IFFE Business School lanza un MBA Executive sobre gestión en la industria del fútbol y el deporte. - UEFA - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

IFFE Business School ha lanzado un nuevo programa Executive MBA de la Industria del Fútbol y el Deporte para preparar a profesionales capaces de asumir responsabilidades directivas en organizaciones y clubes deportivos.

El máster, que comenzará a impartirse en enero de 2027 bajo la dirección académica de Richard Barral, Jorge Martínez y Javier Jiménez, reunirá a más de 40 docentes y profesionales de primer nivel del sector nacional e internacional.

La formación se ofrecerá desde el Campus IFFE en Oleiros (A Coruña) y a través de su campus virtual, permitiendo cursar los seis meses de duración en modalidad presencial, híbrida u online. Según ha explicado la escuela de negocios coruñesa, el proyecto nace con el objetivo de trasladar la realidad del fútbol profesional a las aulas mediante la participación de directivos, exdirectivos, entrenadores, abogados y analistas vinculados a entidades como el Real Madrid, LaLiga, RFEF, Atlético de Madrid o Sevilla FC, entre otras.

El programa académico ha combinado dos grandes áreas de conocimiento centradas en el negocio empresarial y la gestión deportiva. En el ámbito ejecutivo ha abordado materias como estrategia, finanzas, desarrollo de negocio, 'Business Intelligence', analítica de datos, derecho y comunicación, mientras que en la parcela deportiva ha profundizado en la dirección deportiva, la captación de talento, el fútbol formativo y el rendimiento.

La dirección académica del programa ha destacado la necesidad de contar con perfiles especializados en las estructuras organizativas del deporte profesional.

En este sentido, Richard Barral y Javier Jiménez han indicado que el objetivo es que el alumnado comprenda la toma de decisiones que determinan el éxito dentro y fuera del terreno de juego. Por su parte, Jorge Martínez ha añadido que el sector requiere profesionales que combinen la pasión por el deporte con competencias en gestión, finanzas y tecnología.

El Executive MBA se ha dirigido tanto a ejecutivos y personal directivo en activo del sector deportivo como a profesionales de otras industrias, inversores y recién graduados que deseen orientar su carrera hacia esta materia. Para ello, el plan formativo se ha apoyado en una metodología práctica basada en la resolución de problemas reales, complementada con programas de orientación profesional y el acceso a una red de más de 400 empresas colaboradoras.