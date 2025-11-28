La II Jornada de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa incorpora a los estudiantes universitarios

Cartel de la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, que se celebrará el 11 de diciembre en Sevilla y conmemorará los 15 años desde el Mundial en Sudáfrica de 2010. - JORNADA JOSÉ ÁNGEL DE LA CASA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, que se celebrará el 11 de diciembre en el antepalco del Estadio de La Cartuja en Sevilla, refuerza en esta edición su vocación formativa con una apuesta decidida por el talento joven.

Junto al destacado panel de ponentes, entre los que destacan el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar, los organizadores han invitado a participar de forma activa a los alumnos de la Universidad Loyola, Universidad de Sevilla y EUSA.

Para ello, se han diseñado talleres en los que los jóvenes podrán desarrollar habilidades profesionales y convivir con periodistas en ejercicio. Al frente de estos talleres estarán los periodistas Kike Marín (El Confidencial), Rafa Fernández (Onda Cero) y Guillermo Domínguez (Libertad Digital).

Como primera acción vinculada a esta colaboración universitaria, se presenta el cartel oficial de la jornada, una creación de los alumnos de la Universidad Loyola bajo la dirección de la profesora Paula Herrero. La obra despliega un lenguaje visual inspirado en el 15 aniversario del Mundial 2010, eje temático de esta edición.

El cartel acompañará toda la comunicación previa, presidirá la jornada del 11 de diciembre y continuará presente tras su celebración como identidad visual de un encuentro que aspira a consolidarse como referencia nacional del periodismo deportivo.

Organizada por G2O Publisport, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla y la colaboración de la Asociación de Periodistas Deportivos de Sevilla y la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, esta jornada llevará el nombre del periodista, fallecido este mayo, que se desgañitó en el mítico 12-1 de España a Malta.

En ella, los principales prescriptores de los medios de comunicación debatirán sobre el estado de la profesión. Según anunciaron los organizadores, está previsto que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, presente las bases del premio periodístico 'José Ángel de la Casa', galardón que anunció en los Desayunos Deportivos de Europa Press el mismo día del fallecimiento del periodista.