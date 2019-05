El impulso al deporte inclusivo y la "oportunidad" del femenino clausuran el ISDE Sports Covention

Publicado 18/05/2019 15:37:02 CET

El altavoz que necesita el deporte inclusivo y la "oportunidad" que afronta el femenino han sido las conclusiones en la segunda jornada del ISDE Sports Convention, el foro internacional de derecho deportivo impulsado por el Instituto de Derecho y Economía (ISDE) que se ha celebrado este viernes y sábado en la nueva sede de Banco Santander en Madrid.

"Invertir en deporte paralímpico es rentable. Liberty no lo hace en medios, pero más del 70 por ciento de las informaciones que aparecen sobre la empresa en los medios están relacionadas con el deporte paralímpico", apuntó el Gestor de patrocinios de Liberty Seguros, Álvaro Ferrol.

Liberty patrocina la Carrera Liberty, pionera en permitir participar a personas con discapacidad en una carrera popular- que se disputa este domingo en Madrid y que tiene un marcado carácter solidario. La abogada y experta en derecho deportivo María Laffitte lamentó que las personas con alguna discapacidad tienen un "doble techo de cristal".

"Se habla de inserción del deportista cuando deja de practicar deporte, cuando en realidad ellos ya están 'insertados'. Las leyes sobre deporte y discapacidad son muy difusas. En el anteproyecto de ley sí se nota un gran cambio, pero es necesario que éste acabe regulándose y se plasme en medidas concretas. Lo más necesario es una medida económica, y una labor investigadora", comentó.

La apuesta por el deporte inclusivo es uno de los ejes del borrador de la nueva Ley del Deporte que debe aprobar el Gobierno, en un país en el que tan sólo el 20 por ciento de las instalaciones deportivas son "accesibles".

El subcampeón olímpico de boccia en Sydney 2000 Álvaro Galán habló de cómo se cumplió su sueño de disputar y ganar una medalla en unos Juegos desde que se lo planteó tras los éxitos de Barcelona'92. "Deporte inclusivo es un eufemismo, y no todas las personas necesitamos la misma intensidad de apoyo. El deporte paralímpico me permitió la inclusión real. A veces, para llegar a la meta el camino más rápido no es el recto", subrayó.

El debate sobre si se trata de una "moda" o una "realidad" centró la mesa redonda del deporte femenino. La abogada Ana Ballesteros indicó que una sociedad "sana" se cultiva "desde edades tempranas", y que "profesional no es hombre o mujer, es ser humano".

El director deportivo de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Sánchez, señaló que el cambio en la sociedad "no será definitivo si no se llenan los pabellones y estadios no sólo una, sino muchas veces".

La secretaria de Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Olaia Abadia, dijo que deporte y educación "van de la mano", mientras que la socia de 'More than Law' Paula Fernández Ochoa, se declaró "muy optimista" por el futuro del deporte femenino.

"La mujer está rompiendo techos de cristal. Vamos despacito, pero vamos creciendo. El deporte femenino no es moda, es una necesidad. Tenemos que luchar por la igualdad y la profesionaliación, pero la igualdad pasa por asumir ciertas diferencias entre hombres y mujeres", destacó.

"EL FÚTBOL, LA FÁBRICA DE BILLETES PARA OTROS DEPORTES"

Los derechos de imagen y las nuevas plataformas que se han convertido en las 'ventanas' de los deportes emergentes, caso de el 'Netflix' de los Deportes, DAZN, y los grandes eventos y sostenibilidad fueron los ejes de las otras mesas redondas de la última jornada del ISDE Sports Convention.

El Catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo resaltó que el deporte es "insostenible" sin la televisión, expresó su preferencia por la Ley del Deporte de 1990 en lugar del borrador de la nueva que pretende aprobar el Gobierno y ensalzó que LaLiga, y el fútbol, es la "fábrica de billetes para el resto de deportes".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, recordó que el Mundial del pasado año en Tenerife "fue un factor estratégico en el crecimiento del baloncesto femenino", y que generó un impacto de 20 millones con tan sólo 4 de inversión.

El Wanda Metropolitano se presentó como el único estadio de Europa iluminado totalmente con tecnología LED, al que ya accede el 50 por ciento de la afición en transporte público, y el WiZink Center de Madrid, que se fija ser autónomo energéticamente con placas fotovoltaicas, como el que más eventos deportivos alberga en el continente. En 2018, 62 de los 179 que organizó estuvieron relacionados con el deporte.