Archivo - Inés Bergua - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta española Inés Bergua confesó la importancia de los "referentes femeninos" y confío en que tanto ella como el equipo nacional de gimnasia rítmica lo sigan siendo, mientras aconsejó a las niñas y niños que sueñen sin miedo y no dejen de lado los estudios para ser "libres y más fuertes".

"Al 2027 le deseo que esta línea que estamos llevando ascendente siga así. Necesitamos referentes femeninos, toda esa fila de delante que hemos visto en estos premios, de deportistas que hemos admirado de pequeñas, son necesarias, un ejemplo al que mirar y poder seguir tu camino teniendo esos referentes que te ayudan a sentirte menos pequeñita siendo mujer, siendo niña", dijo este miércoles en la VII edición de los Premios Iberdrola Supera celebrada en el campus corporativo de San Agustín del Guadalix (Madrid).

"Ojalá que este 2027 tanto desde mi posición, el conjunto español de gimnasia rítmica como el resto de deportistas femeninos, podamos seguir siendo ese ejemplo, ese espejo en el que muchas niñas y niños se puedan fijar y admirar", añadió.

La campeona del mundo con el equipo español, clasificado además para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aconsejó a los más jóvenes "que sueñen alto, que no tengan miedo a apostar por grandes retos". "Hace falta trabajo pero es necesario tener ambición. Que apuesten por ellas mismas", afirmó.

Además, Bergua fue preguntada por la importancia de los estudios. "Supernecesario, hablo de mi experiencia, muy positivo a la hora de poder rendir en el tapiz. Hace falta seguir cultivando nuestra mente, seguir formándonos como personas, y eso nos ayuda a crecer como deportistas, yo en mi caso estoy terminando Derecho. Les animo a todas las niñas, niños, que sigan estudiando, hace falta tener esa información, esa cultura que nos hace más libres y más fuertes", terminó.