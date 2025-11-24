Inés Bergua, nueva embajadora de Iberdrola

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta Inés Bergua se ha incorporado al programa 'Embajadoras Iberdrola', compuesto por una selección de 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo, según un comunicado de la compañía.

"Decir que estoy ilusionada por ser embajadora de Iberdrola se queda corto. Para mí es un honor enorme recibir su voto de confianza. Desde pequeña he seguido de cerca a todas aquellas deportistas a las que Iberdrola daba visibilidad y poder ser ahora una de ellas me llena de orgullo", afirmó Bergua en declaraciones facilitadas por Iberdrola.

Con tan solo 21 años, Inés Bergua es capitana del conjunto español de gimnasia rítmica y ha logrado 15 medallas en distintas pruebas internacionales desde 2022 (seis bronces y una plata en campeonatos del mundo y dos bronces, dos platas y cuatro oros en campeonatos europeos). De hecho, en el Campeonato de Europa de Tallin 2025, la oscense obtuvo un triple oro que no solo supone la mejor marca para España en el torneo continental desde 1992, sino que le sitúa como una de las dos gimnastas nacionales con más metales en esta competición.

Bergua, que también cuenta con experiencia olímpica al haber sido una de las integrantes del equipo de gimnasia rítmica presente en París 2024, quiso a agradecer a la compañía "por apostar por la gimnasia rítmica cuando aún no tenía el espacio que merecía".

"Su apoyo es un impulso para mi carrera, pero también para todo un deporte y para muchas niñas y niños que sueñan con dedicarse a él. Estoy convencida de que la responsabilidad, la innovación y la sencillez son valores que compartimos y que podemos potenciar juntos, dentro y fuera de los tapices", expresó.

Bergua se incorpora así a la familia de 'Embajadoras Iberdrola', compuesta por referentes deportivos como Carolina Marín, Teresa Perales, Alexia Putellas, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, María Pérez, Ana Peleteiro, Paula Leitón o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.