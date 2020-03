Irene Lozano, sobre el coronavirus: "No elegimos entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano,

admitió que la crisis provocada por el coronavirus "no es agradable para nadie", y que para el Gobierno supone elegir entre "lo malo y lo peor", en alusión a la recomendación de jugar a puerta cerrada los encuentros que impliquen la movilización de aficionados de zonas de riesgo por parte del Ministerio de Sanidad.

"Sabemos que esto no es agradable para nadie, que no estamos eligiendo entre lo bueno y lo malo sino entre lo malo y lo peor. A todos nos gustaría que los partidos se celebraran con toda normalidad, pero precisamente hemos hecho un esfuerzo para que no se suspenda y no se aplacen porque somos conscientes de lo apretados que son los calendarios. Por lo tanto, jugarlo a puerta cerrada es la opción menos mala", añadió la presidenta del CSD tras la presentación de la primera 'Bandera Verde' del deporte español.

En este sentido, la secretaria de Estado para el Deporte subrayó que la "capacidad decisiva" está en las autoridades sanitarias, con las que se tendrán que "alinear" y hacer un "trabajo conjunto". "Estamos en una situación en la que todos los días comparece el director de la Unidad de Crisis y Emergencias Sanitarias. Por tanto, en esta situación quien toma las decisiones son ellos. No es que compartamos o no la decisión, si no que la situación la está liderando el Ministerio de Sanidad en un trabajo conjunto", explicó.

En este sentido, Irene Lozano subrayó que la instrucción del Ministerio de Sanidad es "muy clara": cualquier partido que conlleve el traslado de aficionados de zonas de riesgo, se jugará a puerta cerrada. "La decisión de cómo se juegan los partidos la tienen las autoridades sanitarias y nosotros tenemos que adaptarnos a ellas, trabajando conjuntamente con ellos y con las Comunidades Autónomas", afirmó.

Además, Lozano confirmó que la normativa se aplicará también en el Valencia-Milán de la Euroliga y en el encuentro de Eurocup entre el Unicaja y el Umana Reyer Venecia, ya que es un equipo "procedente de una zona de riesgo", y por tanto "conlleva el traslado de aficionados", por lo que "se jugará a puerta cerrada". "La instrucción se hizo en términos generales, por esto mismo, aunque este partido no se conocía ayer, el criterio es el mismo", aclaró.

Siguiendo por la misma línea, también afirmo que están "estudiando", junto con el Ayuntamiento de Barcelona, el caso del Maratón de Barcelona y tomarán una decisión "los próximos días", ya que "es una competición que conlleva movilización de personas".

En cambio, señaló que en el caso de competiciones que no conlleven ese "gran desplazamiento de aficionados", y se pueda "identificar a los deportistas procedentes de lugares afectados, junto con su delegación, sí se podrán llevar a cabo, haciendo un seguimiento activo durante los días de competición y los días siguientes".

Sobre los ciclistas españoles recluidos en Abu Dhabi por este mismo motivo justo cuando se iba celebrarse el Tour de Emiratos Árabes, afirmó que están en "continuo contacto" con ellos y que "han dado negativo en los análisis de coronavitus", aunque todavía tienen "dificultades" para salir de allí por las autoridades, que han detectado un nuevo caso en el hotel en el que se encuentran los deportistas.

"Yo entiendo que para ellos (los ciclistas) es una contrariedad, pero desde el punto de vista sanitario es razonable. Hay que tener presente en todo esto que estamos teniendo en cuenta la salud de toda la sociedad española y de los deportistas", añadió.