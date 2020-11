Irene Lozano publica 'Son molinos, no gigantes', un ensayo sobre desinformación y redes sociales

Irene Lozano publica 'Son molinos, no gigantes. Cómo las redes sociales y la desinformación amenazan a nuestra democracia'

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, publica este martes 'Son molinos, no gigantes. Cómo las redes sociales y la desinformación amenazan a nuestra democracia', un libro de ensayo publicado por Ediciones Península en el que analiza la crisis de la racionalidad y la comunicación "que amenaza la democracia actual", que no podrá "sobrevivir sin un conocimiento claro de la realidad por parte de los ciudadanos", algo que "el populismo pretende desdibujar".

En la obra, Lozano analiza cómo las nuevas tecnologías de la información han modificado nuestra forma de ver el mundo y condicionado nuestra percepción de la realidad, algo que ha originado "una nueva política basada en el populismo" que busca "la fragmentación, el desgaste y la polarización de la sociedad".

"Estamos mejor informados y somos más manipulables que nunca", advierte Lozano en su obra, que habla de "la amenaza que sufre el debate público en las democracias" y que se articula en gran medida a través de la desinformación, bulos y 'fake news', en internet. "En el barro de la desinformación, los reaccionarios ganan siempre, del mismo modo que la falsedad suele ganar a la verdad: se ha comprobado como la mentira viaja mucho más rápida", señala, asegurando que quienes tratan de combatir ese discurso pueden ser acusados de "censurar".

Así, analiza el discurso de Donald Trump en Estados Unidos, el de los partidarios del Brexit en el Reino Unido y el de los independentistas desde las instituciones catalanas durante el procés, entre otros.

"Ya don Quijote, como ejemplo de pensador (y lector) solitario, nos ilustró sobre cómo el exceso de ficción conduce a la locura. Mientras se queda en su casa leyendo no causa problemas, estos aparecen cuando sale al mundo real y choca con él de forma violenta y atrabiliaria. ¿Dónde está la razón en don Quijote? En su escudero. Sancho Panza es el vigilante epistémico de don Quijote, no porque sea más culto o esté mejor informado, sino porque con él se ponen en marcha los mecanismos argumentativos, el diálogo que facilita la racionalidad. "Son molinos y no gigantes, mi señor", podría ser el lema del ciudadano vigilante", apunta Lozano.

Irene Lozano (Madrid, 1971) es escritora, pensadora, periodista, política y desde principios de 2020 ejerce como presidenta del CSD. Como diputada en el Congreso (2011-2016), fue premiada como Diputada Revelación por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (2012) y galardonada por la Fundación Salvador Soler como Diputada del Año (2015). En 2016 fundó y dirigió la escuela de filosofía práctica The Thinking Campus hasta 2018, año en el que fue nombrada secretaria de Estado para la España Global.

Es autora de distintos libros de ensayo entre los que destacan 'Lenguas en Guerra' (Premio Espasa de Ensayo, 2005) o 'El saqueo de la imaginación' (2008). Además, es autora de la novela 'Si sufrir fuera sencillo' y es miembro del Consejo del European Council on Foreign Relations (ECFR).