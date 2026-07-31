Iris Tió y Lilou Lluís avanzan primeras a la final de dúo libre del Europeo de París

Archivo - Iris Tió durante el Mundial de Singapur 2025 - Luo Yuan / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Iris Tió y Lilou Lluís han terminado este viernes en primera posición en la preliminar de dúo libre de natación artística del Campeonato de Europa de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia), y se perfilan como las grandes aspirantes al oro en la final de este sábado.

En el Centro Acuático de la capital francesa, la dupla española, actual campeona del mundo de la modalidad, brilló de nuevo con su coreografía 'La esencia de la feminidad', al ritmo de 'Escalate' de Tsar B -que le valió el oro mundialista en 2025-, para lograr una puntuación de 316.3850, repartida entre los 172.1850 puntos de elementos y los 144.2000 de impresión.

Todo en una actuación marcada por la tensión después de que el panel de jueces decidiese revisar el primero de los elementos de las españolas. Finalmente, no solo no fueron penalizadas con una 'base mark', sino que recibieron la mejor nota entre todas las participantes.

Así, superaron en más de tres puntos a las hermanas griegas Anna Maria y Eirini Marina Alexandri, actuales campeonas mundiales u continentales de rutina técnica, que firmaron una puntuación de 312.7074, mientras que las rusas Maiia Doroshko y Aleksandra Shmidt, compitiendo como neutrales, fueron terceras, a más de ocho unidades, con 308.0287.

La final de dúo libre se resolverá este sábado a partir de las 17.00 horas. Antes, este mismo viernes llegarán las dos primeras opciones de medalla para España, en finales directas: la de dúo técnico con las propias Tió y Lluís y la de solo técnico masculino, con Dennis González, bronce en esta prueba en el Europeo de Funchal (Portugal) del año pasado.