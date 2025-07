Iris Tió y Lilou Lluís: "Estamos súper contentas, casi que ni nos lo creemos"

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las nadadoras españolas Iris Tió y Lilou Lluís se han proclamado este jueves campeonas del mundo en la rutina de Dúo Libre en el Mundial de Singapur, un triunfo inesperado por ser el primero oro histórico de un dúo español en un campeonato mundial y que ambas celebraron con emoción y orgullo tras la final.

"Estamos súper contentas, casi que ni nos lo creemos, y de verdad que estamos súper orgullosas, muy satisfechas", expresó Iris Tió justo después de la final, en la que superaron a Italia y Rusia, en declaraciones facilitadas por la RFEN.

"Hemos nadado con toda nuestra energía, con mucha confianza, y no sé, la verdad que yo lo he notado muy bien el dúo, que iba todo muy bien, era como iba pasando cada híbrido, cada figura, y salía todo muy bien", añadió la catalana, que suma su segundo oro tras el logrado anteriormente en el Solo Libre.

Tió destacó que el ejercicio se desarrolló según lo planeado: "Hemos ido poco a poco, hemos seguido el plan que teníamos, ha salido súper bien, y nada, yo no podía parar de llorar, no me lo creo, es muy fuerte", manifestó.

Preguntada por el momento en el que fue consciente del oro, la catalana aseguró que aún no ha asimilado del todo la victoria. "Es que no sé si me lo creo, o sea, como que he visto el uno, y tengo la medalla, pero no sé. Ha pasado todo muy rápido, estamos todavía que no nos lo creemos", reiteró.

Tió también valoró la conexión entre ambas como clave del éxito: "Para mí, sobre todo, también nadar con Lilú es un regalo. Nos lo pasamos súper bien entrenando, hay muy buen sentimiento, nos entendemos muy bien, y antes de salir a competir estábamos riendo, o sea, nos lo hemos pasado bien hasta el último momento, y creo que esto es la magia de nuestro dúo".

Por su parte, Lilou Lluís confesó haber vivido la final con nervios al principio, pero también con confianza gracias a su compañera. "Estaba muy nerviosa, la verdad, no voy a mentir, pero sí que es verdad que me ha ayudado mucho, porque tiene más experiencia, y joder, es un orgullo nadar con ella al final", destacó sobre Tió.

Preguntada por su rápida progresión desde que se incorporó al equipo nacional, Lluís se mostró sorprendida y agradecida. "Para nada, para nada", respondió al ser cuestionada si esperaba colgarse un oro tan pronto. "Cuando llegué al CAR no entraba en mis planes ganar una medalla de oro en dúo, y llegando al campeonato tampoco. Ha sido como todo de repente maravilloso, yo estoy muy contenta", espetó.