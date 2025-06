El ISC 2025 alerta de la amenaza de la piratería audiovisual y la IA y presenta a África como "oportunidad"

Almeida, Rudy Fernández, Teresa Perales y la Fundación Trinidad Alfonso fueron premiados en el congreso organizado por ISDE y LaLiga

La sexta edición del ISDE Sports Convention, el congreso internacional del derecho y la industria del deporte organizado por ISDE en colaboración con LaLiga, alertó de la amenaza de la piratería audiovisual y de las luces y sombras de la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el deporte de élite, así como presentó a África como un continente listo para invertir y ser proveedor de sus trabajadores del futuro.

Celebrado el pasado viernes en el Centro Municipal Galileo de Madrid, el ISC 2025 examinó asuntos como los Leading case del TAS; los bautizados como deportes emergentes como la Kings League y el proyecto de la Superliga; el desarrollo del deporte desde la industria del entretenimiento; la pujanza del fútbol africano; la lucha contra la piratería audiovisual en el deporte; y la aplicación de la Inteligencia Artificial en el deporte de alto nivel.

Dicho congreso fue inaugurado por el CEO del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Juan José Sánchez Puig; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; y el director adjunto a la presidencia de LaLiga, Carlos del Campo.

El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, resaltó que el deporte y la fuerza de la ley "pueden con todo". "El ISC es un círculo de networking que, gracias al apoyo de LaLiga, se ha consolidado como un referente y que sirve de formación tanto para los empresarios, la abogacía, el deporte español y, sobre todo, para los asistentes", señaló.

En la mesa inaugural, Leading Case del TAS 2025, los participantes Kepa Larumbe, abogado de LaLiga y árbitro del TAS; Íñigo de la Calle, socio de Senn&Ferrero Abogados; Juan de Dios Crespo, CEO de Ruiz Huerta&Crespo Abogados; y Jaime Lamboy, director del Área Legal de FIBA, dialogaron sobre los casos más relevantes en este año del TAS, que resolvió algo menos de un millar (916), tres cuartas partes de ellos pertenecientes al 'ecosistema del fútbol'.

Larumbe recordó el caso de las ventanas de la CONMEBOL en 2021 para la clasificación para el Mundial Qatar 2022, mientras que Juan de Dios Crespo repasó la exclusión del Club León mexicano del Mundial de Clubes de la FIFA que comienza esta semana en Estados Unidos por compartir propiedad con Pachuca, rival del Real Madrid.

"Cuando el reglamento no es claro FIFA aplica la teoría de Alejandro el Grande: 'nudo gordiano'. Se corta. FIFA ya sabe en el 23 que hay una cercanía entre estos clubes, pero pensaba que nadie iba a reclamar y entonces tiene que echar a León. Si no hubiera habido un Alajuelense no habría pasado nada", afirmó Crespo.

Sobre la lucha contra la piratería audiovisual, el director de operaciones antifraude digital y audiovisual de LaLiga, Guillermo Rodríguez, afirmó -acompañado de Ignacio Arriola (Mediapro) y Diego Dabrio (UEFA)- que esta lacra que genera entre 600 y 700 millones de pérdidas anuales en el fútbol profesional en España es su "principal competidor". "Es como si desaparecieran entre 10 y 12 equipos", apuntó.

TEBAS: "A LA KINGS LEAGUE NO LA MIRO NI POR EL RETROVISOR"

Los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, hablaron de los nuevos formatos de competición en el fútbol y baloncesto. "A la Kings League no la miro ya ni por el retrovisor. Las selecciones son importantes, pero no se puede centrar la industria de cualquier deporte en las selecciones. El centro de la industria son los clubes, y a los clubes no se les respeta nada", afirmó Tebas, quien volvió a calificar a la Superliga de "competición elitista".

El presidente de FIBA Europa, el español Jorge Garbajosa, tildó de "chiste de mal gusto" las críticas hacia las ventanas de selecciones "por cuatro partidos" y aseguró que los jugadores quieren jugar más". "El pan y la mantequilla es la liga nacional y el motor del país es la selección nacional", indicó el expresidente de la FEB.

En la mesa del desarrollo del deporte desde la industria del entretenimiento, la directora estratégica jurídica de Contenidos de Telefónica, Clara Ruipérez, el CEO de LaLiga Studios, Chalo Bonifacio, y el socio director de Komodo, Javier Tomás, destacaron la enorme oferta televisiva de series en las plataformas y reseñaron que para elegir a los personajes de ficción "no vale sólo que sea Rafa Nadal".

En la siguiente acerca de los retos que afronta el fútbol africano, el fundador y CEO de The Football Foundation for Africa (FFA), Brian Wesaala; el exinternacional de la selección de Gambia Kwessi Apiah; el director general de FIFPRO, Simon Colosimo; y Sarah Ochawada, juez y vicepresidenta de la Cámara del Estatuto del Jugador, hablaron de invertir en valores y educación.

A juicio de Ochawada, África está lista para "recibir distintos tipos de inversión", mientras que el CEO de la FFA dijo que el continente "va a producir" las estrellas del futuro.

En la última, el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, acompañado por Mario Prieto y Bixen Calzon, responsables del área de datos del Atlético de Madrid y Real Sociedad, coincidió en que la inteligencia artificial es una "herramienta útil", pero con matices. "La IA es un soporte, como un borracho se agarra a una farola. Me sirve, pero no espero que me ilumine y haga cambiar mi decisión", comparó.

LA DANA, RUDY, PERALES Y EL CIELO DE MADRID

Además, el ISC entregó sus premios al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (Trayectoria Institucional Deportiva), la nadadora paralímpica Teresa Perales (Trayectoria Deportiva), el exbaloncestista del Real Madrid y la selección española Rodolfo 'Rudy' Fernández (Leyenda) y la Fundación Trinidad Alfonso (Institución Solidaria) por su "apoyo altruista" hacia los afectados por la DANA en Valencia el pasado 29 de octubre.

En los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, Teresa Perales reseñó que llevará 30 años compitiendo por España. "Sigo teniendo ilusión cada día que me lanzo a la piscina. Esto no va de ganar medallas sino de tener un camino lleno de días preciosos y de otros en los que te vas a casa cabizbaja con la duda de si merece la pena. El ingrediente secreto es 'siéntete orgulloso de lo que haces'", compartió.

Para Rudy Fernández, la categoría de 'Leyenda' de su premio "suena impactante" porque hace apenas unos meses que se ha retirado de la competición. "Me siento orgulloso de la trayectoria que he tenido. Me he llevado un poco de cada equipo en los que he jugado y que me han hecho ser el jugador que he sido", resumió el exjugador del Real Madrid, Joventut y la selección española.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó que recibía el ISC 2025 como "reconocimiento a la ciudad" y recordó que en la cena de los Premios Laureus el ya extenista Rafa Nadal dijo que Madrid es, en estos momentos, la "capital mundial del deporte, donde los sueños se consiguen y la práctica deportiva va desde la base al cielo".

"Desde los que quieren ser Rudys y Teresas hasta los que llegan a seis o siete Juegos Olímpicos. Y en medio tiene que estar el Ayuntamiento siendo capaz de tener la NFL, el Eurobasket, la fórmula uno y que en cada barrio se pueda practicar deporte", resaltó Almeida.

Por último, el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, quien entregó al alcalde de Madrid por su próxima paternidad una vajilla personalizada con el nombre de su primogénito, destacó los valores que se comparten en ISDE y que acompañaron también el desarrollo del congreso internacional referente del derecho y la industria del deporte.

"Estos valores aquí presentes en el ISC nos emocionan. El amor es lo más bonito porque es la entrega voluntaria sin esperar nada a cambio. Y ese enamoramiento retorna en modo de agradecimiento a las instituciones", concluyó Sánchez Puig.