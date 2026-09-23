Isidre Esteve, antes del Rally de Marruecos: "Nos hemos centrado en entender el coche y adaptarnos a él"

Archivo - El espñaol Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team), en un test privado previo al Rally Dakar 2026. - Frederic Le Floc H / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto catalán de 'rally-raid' Isidre Esteve, del Repsol Toyota Rally Team, expresó que, junto a su copiloto Txema Villalobos, se han centrado en "descubrir el potencial del coche, entenderlo y adaptarnos a él", porque quieren llegar al Rally de Marruecos, que se disputa del 29 de septiembre al 3 de octubre, "con ritmo" y sabiendo que han hecho "todo lo necesario para ser lo más competitivos posible".

El equipo llega a Marruecos después de realizar un programa de test con el Toyota DKR GR Hilux de la categoría Ultimate/T1+, para conocer mejor sus posibilidades y adaptar su pilotaje a sus características, con pruebas en Francia, España y dos jornadas adicionales en Marruecos antes del inicio de la carrera. Un Hilux que seguirá utilizando el combustible renovable desarrollado por Repsol en su Technology Lab y los lubricantes de última generación de la compañía multienergética.

"Nos hemos centrado en descubrir el potencial del coche, entenderlo y adaptarnos a él. Hemos hecho muchos kilómetros en los test, hemos contado también con el apoyo del equipo oficial y los ingenieros nos están ayudando mucho. Queremos llegar al Rally de Marruecos con ritmo y sabiendo que hemos hecho todo lo necesario para ser lo más competitivos posible", explicó Isidre Esteve.

El recorrido del Rally de Marruecos, de 2.524 kilómetros, incluirá 1.575 contra el crono y combinará pistas arenosas, zonas de dunas y tramos más rápidos a lo largo de cinco etapas, en un itinerario que llevará a los participantes desde la costa atlántica en Agadir hasta el desierto de Zagora. De esta forma, la carrera marroquí será el examen previo al Rally Dakar, que se celebrará del 1 al 15 de enero de 2027.

"El director deportivo, Marc Coma, conoce muy bien esta disciplina y seguro que nos prepara un rally diferente a las pasadas ediciones. La clave estará en mantener la atención en todo momento y acertar con la navegación para hacer una buena carrera", apuntó Esteve, que cuenta con el respaldo de Repsol, Toyota Gazoo Racing España, MGS Seguros, KH-7 y AD Parts.