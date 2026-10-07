Isidre Esteve, sobre el Dakar 2027: "Quiero pensar que ASO sabe lo que hace"

El piloto español de 'rally raid' Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team), en la etapa 1 del Rally de Marruecos 2026. - Damien Saulnier / Zuma Press / Europa Press

ZAGORA (MARRUECOS), 7 Oct. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Adrián Rodríguez) -

El piloto español de 'rally raid' Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) defendió que el conflicto en Oriente Medio, que mantiene en el aire la celebración del Rally Dakar 2027, previsto del 1 al 15 de enero, "no empezó hace un mes", por lo que quiere pensar que "ASO sabe lo que hace y sabe la importancia de esta carrera", para la que está "lleno de confianza".

"Tenía muchísimas ganas de volver a la competición después del Dakar, del accidente... Me fui con mal sabor de boca del Dakar, porque es como si fuese un error mío, no calculé bien en las dunas. Han sido tres meses bastante duros, recuperándome del esternón, me rompí dos vértebras también", confesó el de Oliana en una entrevista a Europa Press desde el Rally de Marruecos 2026.

Esteve volvía después de abandonar el Rally Dakar 2026 por un fuerte accidente durante la sexta etapa de la prueba -primer abandono desde 2020- y firmó una buena competición en el país africano, con un decimonoveno puesto en la categoría de Ultimate. "Estar ahora en el Rally de Marruecos con todo el equipo, preparando todo, es la mejor noticia", dijo entonces.

En este periodo de recuperación, su optimismo habitual ha sido clave. "Naturalmente todo el mundo pasa por fases, pero yo siempre he tenido claro que este es mi trabajo y que a veces el trabajo pues no va como quieres, igual que cualquier otra persona está en un proyecto y a veces no sale", reflexionó.

"Pero lo importante es pensar que siempre te puedes recuperar, que no fue muy grave. Y a lo mejor siempre es pensar en la próxima carrera, ponerle fecha, aunque estés recuperándote, pensar qué vas a hacer para corregir aquello que ha hecho que tuviese ese accidente o qué vas a corregir del coche. Es importante siempre pensar en lo que viene, porque si no estarías ahí todo el día lamiéndote las heridas", agregó.

El Rally de Marruecos siempre es un buen ensayo general antes del Dakar, y este año podía no serlo, ya que es Abu Dabi la última parada del Mundial de la categoría antes de la carrera en Arabia. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio tiene en el aire ambas carreras, y los pilotos saben "pocas cosas" sobre si finalmente el considerado 'rally' más duro del mundo se desarrollará como está previsto.

"Estamos llenos de confianza. Estamos corriendo un Campeonato del Mundo que puede terminar aquí o podría terminar en Abu Dabi dentro de un mes. Naturalmente, sabemos cuál es la situación en Oriente Medio, pero todo el conflicto en Oriente Medio no empezó hace un mes, empezó hace unos cuantos meses, y yo quiero pensar que ASO sabe lo que hace y sabe la importancia de esta carrera", aseguró con firmeza.

No obstante, Esteve y el Repsol Toyota Rally Team mantiene el plan de desarrollo deportivo que les permitirá "llegar al Dakar lo mejor preparados posible". "De momento, todo lo que no venga de la organización es especular. El calendario está ahí, la carrera está puesta, estamos trabajando para ello", añadió.

Finalmente, el catalán, de 54 años, celebró ser parte del desarrollo tecnológico de combustible renovable y los lubricantes de Repsol, un proyecto que le hace "sentir bien". "Lo compartimos con Toyota Gazoo Racing, lo compartiremos con los usuarios en su movilidad en el día a día, y lo desarrollamos en la competición para sacar el máximo rendimiento, y nos permite ser lo más competitivos posible", comentó.

"Empezamos hace cinco años con este proyecto y no paramos cada año de trabajar, de mejorar, porque el gran objetivo en la competición, tanto de Repsol como de Toyota, es descarbonizarla gracias al combustible renovable de Repsol. Tenemos dos objetivos, uno deportivo, que es intentar hacer el mejor resultado posible, y otro que es de desarrollo tecnológico, que es que el combustible renovable nos permita ser competitivos y que llegue al usuario", concluyó.