Isidre Esteve inicia en Portugal su camino al Dakar: "Será un buen termómetro para ver dónde estamos"

El piloto de 'rally-raid' Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team), en su Toyota Hilux T1+ con los colores renovados de la nueva marca de Repsol. - REPSOL

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto de 'rally-raid' Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) está listo para volver a la acción en el Rally Raid de Portugal, "la primera parada en el camino" hacia su 21ª participación en el Rally Dakar en el inicio de 2026 y "un buen termómetro" para ver en qué punto se encuentran.

El de Oliana, junto a su copiloto, Txema Villalobos, afronta un nuevo proyecto junto a Repsol y Toyota con un Toyota Hilux T1+ renovado, al estrenar la nueva marca de la compañía energética. Con estos nuevos colores y el respaldo también de MGS Seguros, Toyota Gazoo Racing España y KH-7, este proyecto le permitirá seguir midiéndose con los mejores de la categoría Ultimate y afrontar la temporada con ilusiones renovadas, así como la eficiencia del combustible renovable desarrollado en el Repsol Technology Lab.

La prueba lusa, que se disputará del 23 al 28 de septiembre, será la cuarta y penúltima cita del Campeonato del Mundo FIA de Rally-Raid (W2RC) 2025 y la única que se celebrará en Europa. Con cinco etapas más una prólogo, los participantes tendrán que recorrer 2.374 kilómetros -1.433 contra el crono- entre Grândola y Lisboa, con dos etapas que se adentrarán en territorio español, pasando por varias localidades de la provincia de Badajoz.

"Siempre es un momento importante cuando empiezas un nuevo proyecto. Para nosotros, Portugal es la primera parada en el camino hacia el Dakar 2026, y la afrontamos con muchísima ilusión, con nueva decoración en el coche y con ganas de seguir avanzando. Además, poder competir en España, con nuestra afición tan cerca, es muy especial", aseguró Esteve.

La prueba contará con 62 coches en la salida, repartidos entre las categorías Ultimate, Challenger y SSV, de los cuales 35 competirán en la categoría 'reina'. Los pilotos se enfrentarán a pistas técnicas, tramos exigentes y rápidos, y zonas boscosas y estrechas, en "un recorrido distinto al del año pasado".

"Ahora la carrera llega tras el verano. Seguramente encontraremos menos barro y un terreno más seco. Sabemos que los primeros días en Portugal serán en pistas muy estrechas, con árboles muy cerca, y que en Badajoz cambiaremos a tramos más anchos y rápidos. Este rally supone un buen termómetro para ver dónde estamos. Llegamos con la confianza que nos dio el Dakar, en el que fuimos capaces de rodar al ritmo del 'top 20', y ahora queremos seguir en esa línea de crecimiento", concluyó el de Oliana.