Isidre Esteve se prepara para el Rally de Marruecos: "Es una buena oportunidad para seguir preparando el Dakar"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) afronta el Rally de Marruecos, última prueba del Mundial FIA de Rally-Raid (W2RC) del 12 al 17 de octubre, y que será "una buena oportunidad para seguir preparando el Rally Dakar 2026", con el objetivo de "rodar rápido, seguir aprendiendo, ganar confianza y, por supuesto, completar el rally".

El ilerdense y su copiloto Txema Villalobos tendrán que recorrer con su Toyota Hilux T1+ -alimentado por el combustible renovable desarrollado en el Repsol Technology Lab y testeado en Portugal, donde estrenó también la nueva imagen de la compañía multienergética- casi 2.300 kilómetros, 1.478 de ellos cronometrados, en un Rally de Marruecos que se prevé complicado en cuanto a la navegación.

En Marruecos, Esteve y Villalobos tratarán de completar una carrera limpia y seguir incrementando el ritmo de competición antes del Rally Dakar, que se disputará del 3 al 17 de enero de 2026. Y es que la carrera norteafricana se ha consolidado como el banco de pruebas ideal para los equipos que afrontarán el Dakar, por la similitud de los terrenos con Arabia Saudí y por la calidad de la inscripción.

"El Rally de Marruecos es uno de los más importantes del año. Es una carrera muy distinta a Portugal, con más navegación y un terreno muy exigente. Estarán todos los equipos y los pilotos de referencia, así que es una buena oportunidad para ver dónde estamos y seguir preparando el Dakar", explicó Isidre Esteve.

La cita arrancará el domingo 12 de octubre en Fez con una prólogo de 19 kilómetros cronometrados, un primer contacto que servirá para establecer el orden de salida. A partir de ahí, los participantes se adentrarán en cinco jornadas de competición hasta el viernes 17. La primera etapa unirá Fez con Erfoud, donde se instalará el vivac, y las cuatro siguientes serán bucles alrededor de esta localidad, con un total de 2.299 kilómetros de recorrido, de los cuales 1.478 serán contra el crono.

"Hemos conseguido buenos resultados aquí, es un rally que se adapta bien a nuestro estilo. Tiene pistas técnicas, dunas y mucha navegación, nos gusta. Llegamos con un ritmo muy bueno después de Portugal y de haber hecho dos días de test en Marruecos. Vamos a aprovechar esta carrera para probar cosas de cara al Dakar. La mejor manera de hacerlo es en competición real, con todos los equipos fuertes en pista. El objetivo es rodar rápido, seguir aprendiendo, ganar confianza y, por supuesto, completar el rally", comentó.

Con el apoyo de Repsol, TOYOTA GAZOO Racing España, MGS Seguros y KH-7, Isidre Esteve se medirá una vez más con los mejores especialistas del mundo en el escenario perfecto para seguir creciendo, afinar su competitividad y poner el broche a la preparación antes del Dakar.