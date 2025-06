Ivana Andrés: "Hay que darle normalidad a la homosexualidad en el deporte"

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Ivana Andrés, que actualmente juega en el Inter de Milán, abogó este lunes por dar "normalidad" a la homosexualidad en el deporte, buscando un "espacio seguro" para ello, aunque recalcó que, jugando en Italia, se ha dado cuenta de que "España es un país libre" en este ámbito, mientras que el atleta Marc Tur recalcó la importancia de que haya "figuras" que ayuden a esta normalización porque si uno no se siente seguro "no eres tan valiente para ser quien quieres ser".

Ivana Andrés y Marc Tur comparecieron en el II Congreso 'Deporte en Positivo' del Diario AS para hablar de la homosexualidad en el deporte, y la campeona del mundo indicó que el reto es "la normalidad", más que "la visibilidad". "Espero que el deporte pueda ser el espacio seguro en el que se pueda lograr eso", aseguró.

"Yo creo que la normalidad depende de la persona. Hay gente que le da normalidad y otros que se esconden por la sociedad. España, aunque siguen pasando casos de violencia, es un país libre. Italia no es tan libre en este sentido. Hay que dar normalidad y que no se nos etiquete", continuó la jugadora del Inter.

La valenciana tiene claro que "para dar normalidad, quizás no haría falta hacer comunicados, sino simplemente poner fotos con tu pareja o con la bandera del colectivo". "Si más deportistas le dan normalidad, más gente puede dar el paso", aseguró, indicando que a sus hijas les intenta inculcar esta normalidad y que tiene el objetivo de que vean a su madre como "reflejo de los valores del deporte". Y sobre si falta dar el paso en el fútbol masculino, fue clara: "O no hay homosexuales o no encuentran el espacio seguro".

Por otro lado, el marchador Marc Tur recordó el momento en que anunció que era homosexual. "En 2021, después de unos Juegos controvertidos, siendo diploma olímpico, estuve en el foco mediático y era una sensación rara. En 'Twitter' me mencionaron diciendo que era uno de los únicos deportistas gays que habían representado a España. Esto causó mucho revuelo y dije que efectivamente lo era gay que no soy el primero ni el último", relató.

"Era un mensaje de apoyo y ayuda a quienes lo necesitaran. Fue un momento difícil porque yo no estaba acostumbrado y no me había pronunciado. No sabía si dar el paso, pero decidí hacerlo porque otros ya lo habían hecho. Cuesta superar las críticas, no somos robots, pero me benefició por quedarme tranquilo y además pude aportar un 'granito' de arena a gente que me escribió incluso dándome las gracias", subrayó.

El marchador español aseguró que "el atletismo es un lugar seguro" y que se encuentra "en un lugar privilegiado", ya que "España es libre", algo que no sucede en todos los deportes ni países. "Lo normalizas si estás en un entorno seguro, pero si ves que se discrimina a la gente, no eres tan valiente para ser quien quieres ser", explicó.

En este sentido, el atleta se refirió al tema de la homosexualidad en el fútbol. "Si yo fuera futbolista, me habría costado mucho más dar el paso de contar que soy gay. Creo que hay homosexuales en fútbol, pero es difícil mostrarlo porque culturalmente, en este deporte siempre se ha asociado la palabra 'maricón' a algo despectivo.

Para terminar, Marc Tur mandó un mensaje a la sociedad. "Depende de toda la sociedad el hecho de aunar fuerzas y conseguir equidad real y que haya figuras que permitan normalizar la homosexualidad en el deporte", sentenció.