Ja'Kobe Tharp bate el récord del mundo de los 110 mv

Archivo - Ja'Kobe Tharp (tercero por la izda) durante los Mundiales de Tokio de 2025 - Europa Press/Contacto/Mickael Chavet - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven atleta estadounidense Ja'Kobe Tharp batió este miércoles el récord del mundo de los 110 metros vallas al parar el reloj en 12.75 segundos durante los Campeonatos Universitarios que se están celebrando en Eugene (Estados Unidos).

Tharp, de 20 años y estudiante de Auburn, realizó esta sensacional marca, que rebajó en cinco centésimas la anterior marca en poder de su compatriota Aries Merritt desde 2012, durante las series clasificatorias.

Tharp, campeón del mundo Sub-20 en 2024 y sexto en la final del pasado Mundial de Tokio en 2025, revalidó su título universitario de 60 mv en pista cubierta el pasado mes de marzo con un tiempo de 7.32, lo que lo sitúa tercero en la clasificación mundial de todos los tiempos.