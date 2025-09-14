Janire González-Etxabarri avanza firme en el Mundial de surf

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La surfista española Janire González-Etxabarri se mantiene con opciones en los Campeonatos del Mundo de surf, que se están disputando en El Salvador, después de imponerse en dos mangas consecutivas de la repesca, mientras que Rubén Vitoria se ha quedado cerca del pase a la siguiente ronda.

En La Bocana, la surfista vasca, olímpica en Paris 2024, abrió el día con su primer repechaje, donde sumó 14.26 puntos (7.43 + 6.83) frente a la peruana Sol Aguirre, la brasileña Laura Raupp y la australiana Milla Brown. Posteriormente, compitió en la siguiente ronda de repesca, logrando una nueva victoria con 12.43 puntos (6.43 + 6.00), por delante de la japonesa Nanaho Tsuzuki, Aguirre y la estadounidense Eden Walla.

Con estas actuaciones, Janire se clasifica para la siguiente ronda y se mantiene entre las mejores surfistas del campeonato, todo como única representante española en el último día de competición, donde no estará Rubén Vitoria, que rozó el 'Top 6'.

El vasco comenzó venciendo su serie con 12.77 puntos (7.17 + 5.60) ante los estadounidenses Owen Moss y Jabe Swierkocki. En su segunda aparición del día, logró una valiosa segunda posición con 10.70 puntos (5.37 + 5.33), superando al sueco Kian Martin y solo por detrás del brasileño Douglas Silva.

Ya en su tercera manga, se enfrentó nuevamente a Silva, junto al marroquí Teva Bouchgua y el peruano Alonso Correa. Con 10.80 puntos (5.67 + 5.13), se quedó a tan solo 0.37 del pase a la siguiente ronda, en una de las eliminatorias más ajustadas de la competición.