Javier Martínez y Alicia Álvarez se imponen en la undécima edición de la 15KM MetLife Madrid

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Javier Martínez y Alicia Álvarez se han proclamado este domingo vencedores de la XI edición de la 15KM MetLife Madrid, en la que han participado 8.500 corredores y que por primera vez cuenta con la homologación oficial de su circuito, lo que ha permitido que las marcas logradas por los participantes tengan validez oficial.

La prueba partió desde el Paseo de la Castellana, a la altura de la calle Juan Hurtado de Mendoza, y concluyó en la Explanada del Rey, en Madrid Río. El trazado atravesó algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, como el Paseo de la Castellana, Plaza de Castilla, Bravo Murillo, la Glorieta de Cuatro Caminos, las plazas de Cibeles y Colón, las calles Génova, Sagasta, Carranza y Alberto Aguilera, así como Princesa, el Parque del Oeste, el Paseo de la Florida y la Glorieta de San Vicente.

En categoría masculina, Javier Martínez, de Clínicas Menorca, se llevó el triunfo con un tiempo de 46:10, por delante de Jorge Fresnedillo, del CDC Surco Lucena (46:24), y de Jaime González, también del CDC Surco Lucena (46:51).

Mientras, entre las mujeres, la victoria la logró Alicia Álvarez, que cruzó la meta con un registro de 54:12. Le acompañaron en el podio Daria Cordero, del Runmartínez (55:10), y Laura Benítez, del Club Corredores (55:47).

Además, la prueba contó con la participación de Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón y director deportivo de la 15KM MetLife Madrid, que completó el recorrido con un tiempo de 59:22. También estuvo Óscar Herencia, impulsor del patrocinio de MetLife a la carrera desde su inicio en julio de 2015, que viajó desde Chile, donde actualmente lidera la filial de la compañía, para disputar la prueba. Junto a él tomó la salida Ricardo Sánchez Pato, actual director general de MetLife para Iberia.

En la carrera participó también el atleta Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos y medalla de plata en el Campeonato de Europa, que cruzó la meta junto a Abel Antón en el mismo tiempo, en un gesto de complicidad deportiva que simbolizó el espíritu de la prueba.

También estuvieron presentes Fátima Guzmán y Nora de Liechtenstein, directora y presidenta de honor de la Fundación Educación Activa, respectivamente, impulsoras del nacimiento de la 15KM MetLife Madrid. Los fondos recaudados en la prueba servirán para dar visibilidad a la labor de la Fundación Educación Activa en su investigación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que en España afecta aproximadamente a un 7% de los niños y a un 3% de los adultos, mediante la concesión de becas destinadas a familias sin recursos.

La 15KM MetLife Madrid, única carrera de 15 kilómetros que se disputa en la capital de España, registró una destacada participación, con 350 corredores procedentes de fuera de España que viajaron hasta Madrid exclusivamente para disputar la prueba. Asimismo, la participación femenina continúa creciendo de forma sostenida, con un número de corredoras que ya supera el 40% del total de inscritos.

Por su parte, Abel Antón se mostró "orgulloso" del récord de participación de la prueba, en la que, a sus 63 años, firmó un registro de 59:22, "de nuevo bajando de la hora". "Estoy contento de que la gente haya disfrutado mucho este año y de que estemos creciendo", explicó.

Nuevamente, la carrera se centró en concienciar sobre el TDAH, con la Fundación Educación Activa desarrollando una iniciativa orientada a la detección precoz. En colaboración con la Clínica UDEN Salud Mental, se ha ofrecido a los participantes y a sus familiares la posibilidad de realizar un breve test científico de TDAH en adultos -a partir de 16 años-, mediante la Escala de TDAH en Adultos, un cuestionario validado compuesto por 18 preguntas.

"Estamos orgullosos de que todos los años siempre haya unas becas para niños que lo necesitan. Por supuesto contando con el apoyo de MetLife, que es nuestro sponsor principal desde el principio, y con el de la Fundación Educación Activa. Entre todos hemos hecho una carrera importante y que ya es referente en Madrid desde hace muchos años en todos los aspectos", destacó Antón.

Además, el director técnico de la 15 Km MetLife Madrid Activa habló del estado de salud de su amigo Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en los Juegos de Barcelona'92 y que tuvo que ser hospitalizado el pasado 3 de marzo tras sufrir un desvanecimiento en su casa de Jaén.

"No he podido hablar con él personalmente porque le han quitado el móvil y no le dejan hacer nada, pero sí que he podido contactar con su mujer y sus hijas. Ya se encuentra bien. Ha tenido ese problema del desvanecimiento, pero me consta que no es grave. Le siguen haciendo muchas pruebas para descartar cualquier cosa", señaló sobre Cacho, con el que corrió la 15 Km MetLife Madrid Activa en la edición de 2024.