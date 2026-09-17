Jennifer Miranda se enfrenta a Militza Salazar el 4 de octubre por el título WBA Gold International del peso superpluma

Archivo - La boxeadora española Jennifer Miranda entrena en The Boxer Club. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Jennifer 'La Tormenta' Miranda se enfrentará el próximo domingo 4 de octubre en el Teatro Las Vegas de Madrid a la venezolana Militza Salazar por el título WBA Gold International del peso superpluma, más de un año después de su combate en el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos).

El próximo 4 de octubre, a partir de las 17.00 horas, el Teatro Las Vegas de Madrid será escenario de una noche de boxeo profesional femenino con cuatro combates y cuatro títulos de la World Boxing Association (WBA) en juego.

La vigesimoséptima edición de The Boxer Day, organizada por The Boxer Club y Old School Boxing Promotions, reunirá sobre el mismo ring a cuatro protagonistas del boxeo femenino español: Jennifer Miranda, Cristina Navarro, Clara Cortés y Jennifer Fernández, con cuatro cinturones en juego.

En este The Boxer Day 27, Jennifer 'La Tormenta' Miranda vuelve a ponerse los guantes después de su combate frente a la estadounidense Alycia Baumgardner, disputado en julio de 2025 en el Madison Square Garden de Nueva York por los cuatro grandes títulos mundiales del peso superpluma, perdiendo por decisión unánime.

La española se enfrentará el 4 de octubre a la venezolana Militza Salazar (12 (8Kos)-4-0) por el título WBA Gold International del peso superpluma. Su trayectoria internacional convierte este combate en uno de los grandes reclamos de la noche, ya que la española ha sido campeona de España, campeona WBA Intercontinental, campeona WBA Gold e interina mundial WBA, y en 2025 disputó un campeonato mundial indiscutido de boxeo femenino (World Boxing Association).