Jennifer Pareja: "No aproveché las herramientas que tenemos los deportistas cuando nos retiramos"

Archivo - Jennifer Pareja en una imagen de archivo - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora de waterpolo Jennifer Pareja lamenta no haber aprovechado "las herramientas" que tenía a su disposición para haber llevado de la mejor manera la transición hacia la retirada, la cual "fue dura" para la exgimnasta Lourdes Mohedano, mientras que Marcus Cooper, Lydia Valentín y Jorge Garbajosa remarcaron la importancia de formarse, de conocer el camino que uno quiere tomar con tiempo y la de saber tratar el dinero que uno va acumulando.

"Soy muy autocrítica porque creo que no aproveché todas las herramientas que tenemos y que están en la Oficina de Apoyo al Deportista del COE o el programa PROAD del CSD. El problema es que yo sí que fui de las deportistas 24-7 y si no era 24-7 creía que no iba a conseguir mi objetivo que era ser la mejor del mundo", remarcó Pareja durante el I Foro de Atletas organizado por el COE en una mesa que versó sobre la seguridad económica y la protección del futuro tras la retirada deportiva.

La catalana había preparado en 2018 su "despedida perfecta" del waterpolo, pero todo se fue al traste. "No tuve despedida, no tuve último partido, la burbuja explotó porque me dejaron fuera de la selección, porque no me renovaban en el club y porque esto se acababa, y de golpe te dices '¿Y ahora qué hago? Solo sé jugar al waterpolo'", confesó, lamentando no haber aprovechado "tampoco" la Carrera Dual.

"Creo que hay muchas cosas que sabemos los deportistas, pero en las que nos falta saber cómo aplicamos eso en una empresa. Salimos de la burbuja y no tenemos educación financiera, pero tenemos muchas otras cosas y hay que saber canalizarlas y saber aprovecharlas", prosiguió la campeona del mundo en 2013.

La exgimnasta Lourdes Mohedano, plata en conjunto en Río de Janeiro en 2016, admitió que "la transición después de terminar la gimnasia rítmica en la alta competición fue dura". "Sí que tienes muchos momentos de incertidumbre y se te pasa por la cabeza en algún momento ¿se me dará bien otra cosa? Y en ese momento es muy importante escucharse a uno mismo y descubrir también aquello que nos apasiona", apuntó.

"El talento deportivo no se debería terminar cuando finalizamos la carrera deportiva sino que se debería transformar en esta nueva etapa y que sea igual de buena y buscar siempre aquello que nos apasione. Los deportistas estamos acostumbrados también cuando fallamos en alguna competición a empezar al día siguiente con más fuerza, pero sí que cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo", recalcó la cordobesa.

Para Jorge Garbajosa, exjugador de baloncesto y actual presidente de FIBA Europa, "ser curioso es importante". "Que te interesen otras cosas no quiere decir ser peor profesional, a mí eso de deportista 24-7 es algo que me agota. Segundo, intentar formarte, hay muchos tipos de formación online y con un grado puedes estudiar un máster cómo invertir tus ahorros, cómo montar un negocio", señaló.

El exjugador recordó que en la actualidad "hay competiciones que crecen en el ecosistema deportivo mundial" y que "es ahí donde los deportistas también tienen mucho que ver", mientras que, como en su caso, "para ser dirigente deportivo o para dedicarte al deporte desde fuera, no te vale que no hayas sido deportista". "Pero si lo has sido, eres capaz de entender mejor dónde vas a meter tus manos", advirtió.

El piragüista Marcus Cooper, triple medallista olímpica, confesó que siempre ha sido "muy inquieto" a la hora de pensar en el futuro. "He visto que el futuro va a depender un poco de mi presente y siempre me ha gustado muchísimo desde muy pequeño la figura de una persona trajeada. Fue justo después del oro en Río de Janeiro donde ya con un pulmón económico un poco más 'tocho', compré una empresa y desde entonces estuve entre unas empresas y otras y también aprendí mucho", relató.

"También me he pegado golpes y he podido valorar la similitud que tiene la gestión del deportista, en este caso la empresarial. Es algo superchulo que tenemos los deportistas, que al final llevamos la capacidad, los valores humanos al máximo, la gestión. Entonces tenemos mucho que aportar en ese sentido", subrayó.

Además, recomendó tomarse "el tiempo que haga falta" para acometer "el proyecto de vida" que uno tenga. "A veces se da por hecho que el deportista por llegar a ser, incluso en mi caso, campeón olímpico, que ya entiende de gestión económica, de marca personal, de cómo subir al escenario", consideró, destacando igualmente "el cuidado de los estudios". "El mayor consejo que puedo dar a un deportista que ya empieza a destacar es que cuide mucho la educación financiera y que empiece a pensar en su marca personal", zanjó.

Finalmente, otra medallista olímpica como Lydia Valentín, campeona en Londres 2012 en halterofilia, recordó que su deporte "no mueve millones" y por eso su "manera de vivir" fue el de "ir guardando para el día de mañana". "Que tengamos muchos apoyos es fundamental, pero creo que también los valores que te dé tu familia cuando eres una niña porque de repente no sabes muy bien por qué has ganado una medalla y has conseguido a lo mejor 3.000 euros, que para mí con 14 años era una barbaridad y tu familia te dice que te los guardes para tus estudios y tus cosas", expresó.

Del mismo modo, hizo hincapié a "todos esos valores de los deportistas de alto rendimiento" que pueden "extrapolar en lo que quiera". "Obviamente será una medalla olímpica, un emprendimiento, doctor lo que realmente sea, pero creo que llevamos un camino ganado", sentenció.