Joan Mir: "En Catar pudimos mejorar el domingo, el objetivo es seguir en esta dirección"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) tiene claro que en Catar pudieron "mejorar el domingo" y coger "confianza", por lo que "el objetivo" en el Gran Premio de Valencia de este fin de semana es "seguir en esa dirección", una pista en la que se cierra la temporada y que a Mir trae "buenos recuerdos".

"Una larga temporada llega a su fin en Valencia y tras un día de descanso, empezará la siguiente. En Catar pudimos mejorar el domingo, lo que ayudó a mi confianza, así que el objetivo es seguir en esta dirección. Esta pista me trae buenos recuerdos, no sólo fue el escenario de mi primera victoria en MotoGP, sino también donde me llevé el título en 2020", destacó Mir en declaraciones compartidas por su equipo.

Joan Mir cerrará en Valencia una primera temporada complicada para los nipones a nivel de resultados. Así, el piloto balear del Repsol Honda lleva semanas trabajando de cara al 2024 y con la vista puesta en el test que tendrá lugar el martes 28 de noviembre en el mismo trazado valenciano.

"Las condiciones a estas alturas del año serán un poco complicadas, especialmente por la mañana, así que deberemos tener cuidado. Seguimos trabajando", aseguró antes de este GP de Valencia.

Mir, en la vigesimosegunda posición con solo 26 puntos, regresa este fin de semana al Ricardo Tormo en Cheste donde se proclamó campeón del mundo en dos ocasiones (2017 en Moto3 y 2020 en MotoGP) y donde sumó dos podios a su palmarés (2016 y 2017 en Moto3).