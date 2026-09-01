Archivo - Joma amplía su compromiso con el pickleball mediante acuerdos con los principales circuitos del sector. - JOMA - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva española Joma ha ampliado su compromiso con el pickleball a través de la firma de diversos acuerdos con los principales circuitos de esta disciplina deportiva y mediante el desarrollo de producto específico.

La compañía afronta en la actualidad una etapa de crecimiento y expansión internacional consolidada en más de 140 países. En el plano nacional, la firma ha materializado esta visión mediante su vinculación con el circuito oficial y con la Real Federación Española de Tenis, estamento del que es calzado oficial.

A raíz de esta alianza, la marca equipa a las selecciones españolas masculina y femenina de este deporte. A nivel internacional, la empresa ha alcanzado un acuerdo con la Professional Pickleball Association (PPA), el principal circuito profesional de Estados Unidos y referencia de esta modalidad.

Mediante esta alianza, la compañía se ha convertido en el calzado oficial de la competición estadounidense. Asimismo, la firma ha confirmado que continúa fortaleciendo su presencia en la pista a través del patrocinio directo de jugadores nacionales e internacionales.

La marca busca así responder a las necesidades de una comunidad deportiva que demanda equipamiento técnico específico. Esta estrategia integral abarca el ámbito del patrocinio deportivo y el acompañamiento al ecosistema del pickleball, incluyendo federaciones, deportistas y desarrollo de producto. Esta evolución coincide con la expansión de infraestructuras y programas en clubes deportivos.