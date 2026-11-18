Archivo - Joma ha reunido al fisioterapeuta Jesús Serrano y a los deportistas Carolina Navarro, Ikram Rharsalla y Roberto Viciedo para debatir sobre el uso del calzado Barefoot o técnico. - JOMA - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha reunido al fisioterapeuta y embajador de Joma Barefoot, Jesús Serrano, junto a tres deportistas de la firma para analizar las diferencias entre el calzado 'barefoot' y las zapatillas deportivas convencionales.

El encuentro, difundido en formato 'podcast' en el canal oficial de Joma en YouTube, aborda cuándo resulta más adecuado emplear cada modelo según las necesidades del pie y la disciplina deportiva.

En la sesión han participado los deportistas profesionales Carolina Navarro, exjugadora de pádel y actual seleccionadora nacional; Ikram Rharsalla, de 'trail running', y Roberto Viciedo, dedicado al 'training'.

Los participantes han coincidido en que ambos tipos de calzado no son opciones incompatibles sino que responden a distintos momentos y objetivos, por lo que la elección depende de la actividad que se vaya a realizar.

Durante el análisis, Serrano ha explicado que el término 'barefoot' significa literalmente 'descalzo' en inglés y que este calzado busca imitar la sensación de caminar sin zapatos para activar la musculatura del pie mediante una transición progresiva.

Para ello, ha detallado que la zapatilla debe reunir cuatro características: puntera anatómica, 'drop' cero para mantener talón y antepié a la misma altura, máxima flexibilidad sin contrafuertes rígidos y suela fina para percibir el terreno.

Por el contrario, el calzado deportivo convencional se orienta a favorecer el rendimiento con estructuras más consistentes que aportan mayor sujeción, amortiguación o refuerzos laterales según cada disciplina.

En este sentido, los deportistas han señalado que el pádel exige estabilidad y agarre para frenadas y cambios de dirección; el 'trail running' precisa tracción y protección ante desniveles, y el 'training' requiere zapatillas amortiguadas con 'drop' para ganar impulso y ritmo.

Como punto intermedio entre ambas opciones, los expertos han presentado el concepto 'Footshape', una construcción que combina una puntera anatómica para dejar espacio libre a los dedos con prestaciones técnicas propias del deporte como la amortiguación, el agarre o la estabilidad. Con esta alternativa se pretende dar respuesta a quienes buscan mayor amplitud en la zona delantera sin renunciar al soporte técnico en la práctica deportiva.