Joma es el calzado oficial de la Federación Española de Pádel

Joma se convierte en el calzado oficial de la Federación Española de Pádel. - JOMA

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Joma y la Federación Española de Pádel (FEP) han alcanzado un acuerdo por el que la marca deportiva española se ha convertido en la Zapatilla Oficial de la federación, según informa la empresa toledana en un comunicado.

Gracias a esta alianza, Joma tendrá presencia en los diferentes eventos y competiciones organizados por la FEP, reforzando su compromiso con el desarrollo y la promoción del pádel en España.

Como parte del acuerdo, la marca equipará con su calzado oficial a árbitros y miembros del cuerpo técnico de los torneos federativos, garantizando las máximas prestaciones, comodidad y calidad en cada evento.

Asimismo, Joma acompañará a las selecciones nacionales españolas de Pádel y su equipo técnico, que contarán con el calzado de la marca en algunos de sus compromisos.