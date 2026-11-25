Joma convierte la ligereza en velocidad con su renovada zapatilla TR-9. - JOMA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha presentado la renovación de su modelo de competición TR-9, una zapatilla desarrollada en el 'J Lab' para correr a ritmos altos en distancias cortas que incorpora un peso de 201 gramos y tacos de 5,5 milímetros.

Según ha informado la marca en un comunicado, esta evolución apuesta por una construcción más ligera que mantiene la adherencia y el agarre al terreno técnico para asegurar el rendimiento.

La compañía ha trabajado junto a los atletas profesionales de su equipo de élite y en el 'J Lab' para transformar la ligereza de este calzado en velocidad. El diseño responde a las exigencias de las carreras de montaña de corta distancia, donde el corredor necesita aumentar el ritmo pero también adaptarse a pendientes pronunciadas, giros o zonas de terreno suelto que obligan a ajustar la zancada y volver a acelerar.

La reducción de peso hasta los 201 gramos persigue mover menos masa en cada zancada y favorecer la agilidad durante la carrera. Con esta nueva estructura, la firma pretende que la ligereza actúe de forma conjunta con la respuesta de la mediasuela y el agarre de la suela cuando la prueba exige tanto velocidad como atención al terreno.

El otro elemento central de esta actualización es la suela, que está en contacto directo con la superficie e incorpora el compuesto 'Joma Grip' junto a un taqueado pronunciado de 5,5 milímetros. Este diseño está pensado para generar tracción en superficies irregulares y difíciles, con especial atención a los terrenos grasos.

Con estas especificaciones técnicas, Joma ha buscado mantener una pisada cómoda y estable, además de proteger el pie y garantizar el agarre en recorridos irregulares.