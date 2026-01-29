Joma debuta en la feria The National Running Show Birmingham

Joma debuta en Reino Unido en la feria The National Running Show Birmingham. - JOMA

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma debutará en una feria nacional de running en el Reino Unido con su presencia en The National Running Show Birmingham, que se celebrará el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero y en la que acercará sus novedades a miles de corredores, atletas, clubes, entrenadores y profesionales del sector.

Reconocida a nivel mundial por su innovación, su calzado técnico de alto rendimiento y su equipación deportiva de élite, la presencia de Joma en esta feria marca un "paso decisivo" en el fortalecimiento de su implantación dentro de la comunidad runner británica, informa en un comunicado.

Los visitantes del stand de Joma podrán descubrir las últimas novedades en calzado de running de alto rendimiento, colecciones de textil técnico y material de entrenamiento, diseñados para satisfacer las necesidades de corredores de todos los niveles, desde principiantes hasta atletas competitivos y especialistas.

Además, el stand contará con un espacio específico de exposición de las altas gamas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de probar de sus productos estrella.

Asimismo, habrá presencia de atletas patrocinados, como los deportistas de élite Josh Faulds y Weynay Ghebresilasie durante toda la feria.

La presencia de Joma en The National Running Show, precederá a la de la feria del Maratón de Londres, la creación de la equipación de competición para Gales y Escocia en los Juegos de la Commonwealth, y su patrocinio del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta, que se disputan en Birmingham del 10 al 16 de agosto.