Joma 'enlazará' Marrakech, Roma, Madrid y París en su calendario global de running en 2026.

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma unirá ciudades como Marrakech, Roma, Madrid o París dentro de su calendario internacional de running en este 2026, en el que estará presente también en otras sedes del circuito acompañando con su material a los corredores en las pruebas que integran el programa global en Europa y África.

El calendario internacional de Joma ya ha arrancado el pasado 25 de enero en la maratón de Marrakech, marcada por su carácter popular y por un recorrido que combina zonas urbanas, palmerales y el paisaje característico del sur de Marruecos.

La actividad continuará el 22 de marzo, donde Joma estará presente en dos grandes capitales europeas: Roma, con la ACEA Run Rome The Marathon, una carrera reconocida por ofrecer uno de los recorridos más monumentales del circuito europeo, atravesando algunos de los enclaves históricos más icónicos de la ciudad; y Madrid, con el Movistar Madrid Medio Maratón.

En abril, Joma continuará su recorrido internacional con dos citas. Los días 11 y 12 de abril, la marca estará en la Two Oceans Marathon, en Sudáfrica, una carrera de referencia a nivel mundial por su dureza y por congregar a corredores de todos los continentes en un entorno natural único.

En esta cita, la atleta keniana Mercy Kibor, del Joma Team, se proclamó campeona en su debut en la media maratón, con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 6 segundos. La primera mitad del año se cerrará el 18 de abril con la Santa Eulària Ibiza Marathon, una prueba que se ha consolidado como uno de los grandes eventos de turismo deportivo del Mediterráneo, con un recorrido que conecta distintos puntos de la isla.

CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO

En la segunda mitad de año, Joma retoma su calendario internacional el 11 de octubre en París, con la 20K de París, una experiencia deportiva que dará la bienvenida a sus finalistas en la Torre Eiffel y recorrerá el corazón de la ciudad al ritmo de orquestas y grupos musicales.

A finales de octubre, la presencia internacional de Joma se ampliará con dos nuevas citas europeas: la Venice Marathon, que se celebrará el 25 de octubre y destaca por ser una de las maratones más singulares del mundo, con un recorrido que atraviesa zonas históricas y cruza la ciudad sobre puentes y canales.

En esas mismas fechas, Joma acompañará a los corredores de la Toulouse Métropole Run Experience, una prueba en crecimiento que se ha consolidado dentro del calendario francés por su trazado rápido y su organización.

Noviembre concentra algunas de las carreras más emblemáticas del calendario internacional. El 8 de noviembre, Joma estará presente de forma simultánea en la Behobia-San Sebastián y la Maratona do Porto, junto al Atlántico.

La actividad continuará el 15 de noviembre con la Nocturna de Toledo, una prueba que permite correr por una ciudad histórica iluminada, antes de cerrar la temporada el 29 de noviembre con la Firenze Marathon, una de las maratones más prestigiosas de Italia y de Europa.