Joma escucha a sus atletas para desarrollar sus productos de competición

El atleta belga Michael Obasuyi, líder europeo de 2026 en los 110 metros vallas, en su visita a la fábrica de Joma en Portillo de Toledo (Toledo). - JOMA

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha situado la escucha activa a sus deportistas como una parte fundamental en el proceso de desarrollo de sus productos de competición, un modelo de trabajo basado en recoger, interpretar y trasladar sus observaciones directamente a los proyectos técnicos.

La firma española mantiene un diálogo directo con sus atletas patrocinados con el fin de utilizar su experiencia práctica sobre las pistas para orientar y definir la evolución de su calzado técnico.

Esta metodología se ha ilustrado con la visita del atleta belga Michael Obasuyi, líder europeo de 2026 en los 110 metros vallas con una marca de 13,10 segundos y récord de su país, quien ha conocido de primera mano el nuevo modelo de clavos R-1500 destinado a pruebas de 1.500 metros, actualmente en fase de desarrollo.

Durante el encuentro, el velocista ha podido analizar el prototipo y compartir sus impresiones técnicas con los responsables de la marca. El protocolo de estos encuentros contempla que el equipo de producto presente al deportista el calzado, le explique la fase en la que se halla y comparta los objetivos previstos.

De este modo, los atletas cuentan con la oportunidad de conocer los avances técnicos, realizar preguntas y contrastar de manera directa las decisiones adoptadas por los diseñadores con su experiencia real acumulada durante las competiciones.

Con el prototipo disponible, el deportista observa y manipula el material para relacionarlo con situaciones específicas vividas en los entrenamientos y las carreras. Las aportaciones de los atletas parten de sensaciones sobre la respuesta esperada del calzado, las necesidades funcionales detectadas en la prueba y los factores que pueden condicionar el rendimiento deportivo.

A partir de estas valoraciones, los técnicos de Joma profundizan en las observaciones para determinar las causas de cada sensación, contrastarlas con el trabajo técnico y convertirlas en datos útiles que orienten el diseño. La compañía busca así que el atleta no participe únicamente al final del proceso para estrenar el material sino que colabore desde dentro en su desarrollo.