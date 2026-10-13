Joma lanza seis cápsulas de textil y accesorios para las grandes carreras de la temporada de 2026

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de material deportivo Joma ha presentado seis cápsulas técnicas vinculadas a destacadas pruebas nacionales e internacionales del calendario de atletismo como el 20K París, Venice Marathon, Behobia-San Sebastián, Maratona do Porto, Firenze Marathon y Maratón de Marrakech.

Las nuevas propuestas reúnen prendas y accesorios diseñados a juego con el calzado creado para cada cita, ampliando el concepto de edición especial más allá de las zapatillas hacia un equipamiento completo para los entrenamientos y la competición.

Las colecciones están compuestas por cuatro piezas que toman como punto de partida el diseño, los colores y los motivos gráficos del calzado. La selección abarca dos carreras de 20 kilómetros y cuatro maratones, conectando seis ciudades con el fin de responder a las necesidades específicas de ligereza, ventilación y reducción de rozaduras de los corredores durante la preparación y el día de la prueba.

La camiseta técnica de cada cápsula combina un tejido ligero y transpirable con el sistema 'Micro-Mesh' System para favorecer la circulación del aire.

Asimismo, incorpora mangas raglán para facilitar el movimiento y costuras 'Flatlock' en los puntos de mayor fricción, mientras que los manguitos están confeccionados con tejido técnico elástico de adaptación ergonómica y costuras termoselladas antirozaduras.

El equipamiento textil se completa con una gorra de tejido ligero antidesgarro, equipada con sistema de ventilación troquelado mediante corte láser y ajuste trasero de banda elástica y hebilla.

Por su parte, los calcetines incorporan paneles para la evacuación del sudor, zonas de compresión estratégicamente situadas, construcción antiampollas y detalles reflectantes.

Con este lanzamiento, la firma deportiva busca acompañar la preparación del corredor desde los entrenamientos previos hasta la línea de meta en cada una de estas grandes citas internacionales.