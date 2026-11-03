Joma lanza la zapatilla de ultradistancia TR-5 codiseñada con Miguel Heras. - JOMA

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma deportiva Joma ha presentado la nueva zapatilla TR-5, un modelo desarrollado junto al corredor Miguel Heras para pruebas de ultradistancia de cien kilómetros que busca transformar la comodidad en rendimiento durante competiciones de larga duración.

La compañía ha explicado que en las pruebas de esta distancia mantener la comodidad resulta clave para sostener el ritmo de carrera. A diferencia de las distancias cortas, donde la reactividad marca la pauta, el diseño del calzado responde a las exigencias que surgen cuando las horas empiezan a acumularse en los atletas.

El trabajo técnico de la marca se ha centrado en lograr una pisada cómoda y estable, proteger el pie y garantizar el agarre en terrenos irregulares.

Asimismo, la ligereza constituye un aspecto fundamental en la construcción del modelo, con el propósito de conservar el apoyo y la protección necesarios a lo largo del recorrido.

"En ultra no busco la zapatilla más reactiva. Busco una que sea cómoda y estable, y que me transmita seguridad para centrarme solo en correr. Eso es lo que hemos trabajado en la TR-5", manifestó el corredor de trail Miguel Heras.

La experiencia de Miguel Heras ha permitido estudiar el comportamiento del producto en situaciones reales de uso, tales como apoyos repetidos o variaciones del terreno.

La integración de los deportistas de élite en el proceso de desarrollo del centro J Lab ha permitido a la empresa aplicar su experiencia directa a las decisiones técnicas de producto, bajo la premisa de que en las pruebas de cien kilómetros la comodidad forma parte del rendimiento.