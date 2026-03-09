Joma y Pickle Pro Tour presentan su primera edición conjunta de zapatillas especiales. - JOMA

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pickle Pro Tour, el circuito oficial de la Real Federación Española de Tenis (RFET) de pickleball, y la marca deportiva Joma han presentado la primera edición especial de calzado oficial de dicho circuito, informa la empresa afincada en Portillo de Toledo (Toledo) en un comunicado.

Este lanzamiento se enmarca dentro del acuerdo estratégico por parte de ambas entidades para impulsar el crecimiento y la consolidación del pickleball en España, un deporte en plena expansión que ya cuenta con miles de aficionados y deportistas en todo el territorio nacional.

La creación de una zapatilla oficial exclusiva para esta cita refuerza la identidad del circuito y supone un "paso decisivo" hacia la estructuración, profesionalización y proyección internacional de la disciplina, indica la nota.

Para Pickle Pro Tour, contar con un modelo oficial desarrollado por Joma supone un "respaldo técnico y de imagen" que eleva el posicionamiento del circuito, aportando valor añadido a jugadores, patrocinadores y aficionados.

"Contar con esta zapatilla nos convierte en referentes europeos al ser un torneo en el que una gran compañía como Joma apuesta por crear un producto inspirado en sus valores y la propia marca del circuito", señala un portavoz del circuito.

Por su parte, la marca amplía su presencia en nuevas disciplinas y continúa posicionándose como socio técnico de referencia en competiciones oficiales de alto nivel.

El calzado oficial de Pickle Pro Tour se compone de dos modelos exclusivos: uno en blanco y otro en azul corporativo, ambos desarrollados como reflejo directo de la identidad visual de Pickle Pro Tour. El diseño incorpora detalles geométricos inspirados en el logotipo del circuito, así como una combinación de colores enérgicos para sumar potencia al diseño.

El modelo elegido para las zapatillas especiales de PPT es 'Picklet', una propuesta de Joma enfocada al alto rendimiento. Combina agilidad y soporte, asegurando estabilidad en movimientos rápidos y cambios de dirección, para que cada jugada en la pista se sienta precisa y segura.

Con un upper elaborado con mesh técnico, equipado con el sistema de ventilación VTS, que asegura una correcta gestión de la humedad, dispone de un sistema de ajuste termosellado Joma Sportech para adaptar las zapatillas al pie del deportista sin añadir peso y eliminar las zonas de fricción.

Los refuerzos de goma protegen la zona y alargan su durabilidad, el phylon superior proporciona retorno de energía, mientras que el Reactive Ball de la parte inferior ofrece una amortiguación notable. Este diseño brinda estabilidad en los movimientos laterales, fundamentales en el pickleball.

También optimiza los arranques explosivos y los frenazos rápidos durante los cambios de dirección. La pieza semirrígida Stabilid, situada en el enfranque, mejora la estabilidad de las zapatillas, reduciendo el riesgo de torsiones y ayudando a prevenir lesiones, así como la suela de caucho Durability que presenta alta resistencia a la abrasión.