Joma presenta 'R-Night', tecnología y seguridad para las carreras nocturnas. - JOMA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta la nueva colección de R-Night, pensada para los corredores que disfrutan de la nocturnidad sin renunciar a la comodidad y a la seguridad gracias a su tecnología reflectante con efecto iridiscente, que garantiza una gran visibilidad desde cualquier ángulo.

Además, los diseños están inspirados en la textura natural del mármol, símbolo de la estética de esta colección. R-Night está hecha para los corredores que eligen la noche para sus entrenamientos.

Con detalles reflectantes estratégicamente ubicados, tejidos técnicos de última generación y un diseño centrado en alcanzar el máximo rendimiento, R-Night permite disfrutar de las salidas nocturnas con total seguridad y comodidad.

Los tejidos técnicos de Joma permiten la máxima evaporación del sudor merced a la tecnología Micro-Mesh System y los troquelados en corte láser. Asimismo, el sistema Flatlock de costura planas evita rozaduras y proporcionan adaptabilidad.

La línea R-Night ofrece camisetas ligeras, mallas, pantalones técnicos, chaquetas cortavientos y chubasqueros, proporcionando un conjunto completo para los corredores que disfrutan de las salidas nocturnas.

Los diseños combinan tonalidades contrastantes, como el negro, el blanco y el rosa fucsia, junto con detalles reflectantes con efecto iridiscente que simulan la textura del mármol.