Joma presenta su nueva colección de palas 2027 para tres gamas de rendimiento

Joma presenta su nueva colección de palas 2027 estructurada en tres gamas de rendimiento. - JOMA

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma deportiva Joma ha presentado su nueva colección de palas de pádel de 2027 orientada a cubrir todos los perfiles de jugador y responder a distintas formas de juego a través de diversas construcciones, geometrías y densidades de núcleo.

La principal novedad del catálogo es la incorporación de la gama EVO, que pasa a estructurar la oferta de rendimiento de la marca junto a la continuidad de las líneas Pro e Iconic. El desarrollo técnico de cada modelo ha partido de las investigaciones realizadas en el centro de desarrollo J Lab y de la colaboración directa con jugadores profesionales.

En el proceso han participado figuras y embajadores como Vero Virseda, Juanlu Esbrí, Alberto García Trabanco, Carolina Navarro y Juani Mieres, cuyas experiencias han permitido trasladar situaciones reales de competición al producto para garantizar parámetros de estabilidad, potencia y control.

En el plano tecnológico, las palas incorporan geometrías de marco y repartos de peso concebidos para facilitar la adaptación tanto a las fases ofensivas como a las defensivas.

Asimismo, la marca ha integrado estructuras multicapa junto a compuestos específicos de EVA para absorber vibraciones y reducir la fatiga del brazo. La manejabilidad y los efectos se han optimizado mediante las innovaciones de flujo de aire 'Aerobump Tech' y 'Speed Hole System', unidas a los acabados '3D Spin' y 'Rough Touch'.

Dentro de las novedades, la gama EVO ha sido fabricada en carbono 8K y cuenta con dos versiones híbridas: Gold Evo HRD, dotada de núcleo Black EVA Hard y balance medio-alto para un juego de ataque y definición, y Tournament Evo SFT, orientada a la construcción del punto con núcleo Black EVA Soft y balance medio.

Por su parte, la línea de competición Pro ha mantenido sus marcos íntegros de fibra de carbono y caras de 12K a través de las familias Hyper Pro, Blast Pro (con versiones HRD vinculada a Esbrí y SFT a García Trabanco) y Valkiria Pro, asociada a Navarro en variantes Hard y Soft.

La colección se ha completado con la línea Iconic, concebida para ofrecer un comportamiento equilibrado y accesible mediante carbono 3K y goma Black EVA Soft. Esta gama consolidada reúne el modelo Slam Pro Iconic, vinculado a Juani Mieres con formato de diamante y balance bajo para combinar ataque y manejo defensivo, así como el modelo Tournament Pro Iconic, que apuesta por forma híbrida redonda y balance medio para priorizar la regularidad y la precisión.