Joma presenta su nueva colección de palas 2027 para tres gamas de rendimiento

Joma presenta su nueva colección de palas 2027 estructurada en tres gamas de rendimiento.
Joma presenta su nueva colección de palas 2027 estructurada en tres gamas de rendimiento. - JOMA
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 17:01
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   MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La firma deportiva Joma ha presentado su nueva colección de palas de pádel de 2027 orientada a cubrir todos los perfiles de jugador y responder a distintas formas de juego a través de diversas construcciones, geometrías y densidades de núcleo.

   La principal novedad del catálogo es la incorporación de la gama EVO, que pasa a estructurar la oferta de rendimiento de la marca junto a la continuidad de las líneas Pro e Iconic. El desarrollo técnico de cada modelo ha partido de las investigaciones realizadas en el centro de desarrollo J Lab y de la colaboración directa con jugadores profesionales.

   En el proceso han participado figuras y embajadores como Vero Virseda, Juanlu Esbrí, Alberto García Trabanco, Carolina Navarro y Juani Mieres, cuyas experiencias han permitido trasladar situaciones reales de competición al producto para garantizar parámetros de estabilidad, potencia y control.

   En el plano tecnológico, las palas incorporan geometrías de marco y repartos de peso concebidos para facilitar la adaptación tanto a las fases ofensivas como a las defensivas.

   Asimismo, la marca ha integrado estructuras multicapa junto a compuestos específicos de EVA para absorber vibraciones y reducir la fatiga del brazo. La manejabilidad y los efectos se han optimizado mediante las innovaciones de flujo de aire 'Aerobump Tech' y 'Speed Hole System', unidas a los acabados '3D Spin' y 'Rough Touch'.

   Dentro de las novedades, la gama EVO ha sido fabricada en carbono 8K y cuenta con dos versiones híbridas: Gold Evo HRD, dotada de núcleo Black EVA Hard y balance medio-alto para un juego de ataque y definición, y Tournament Evo SFT, orientada a la construcción del punto con núcleo Black EVA Soft y balance medio.

   Por su parte, la línea de competición Pro ha mantenido sus marcos íntegros de fibra de carbono y caras de 12K a través de las familias Hyper Pro, Blast Pro (con versiones HRD vinculada a Esbrí y SFT a García Trabanco) y Valkiria Pro, asociada a Navarro en variantes Hard y Soft.

   La colección se ha completado con la línea Iconic, concebida para ofrecer un comportamiento equilibrado y accesible mediante carbono 3K y goma Black EVA Soft. Esta gama consolidada reúne el modelo Slam Pro Iconic, vinculado a Juani Mieres con formato de diamante y balance bajo para combinar ataque y manejo defensivo, así como el modelo Tournament Pro Iconic, que apuesta por forma híbrida redonda y balance medio para priorizar la regularidad y la precisión.

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