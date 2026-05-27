Joma renueva su acuerdo con la Real Federación Española de Rugby

Archivo - Un jugador de la selección española de rugby. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Joma y la Real Federación Española de Rugby (RFER) continúan fortaleciendo su relación después de que la marca española haya renovado su acuerdo como patrocinador técnico oficial, por lo que seguirá siendo la encargada de vestir a las selecciones nacionales de rugby durante las próximas temporadas.

Con esta alianza, los jugadores y jugadoras las selecciones nacionales seguirán compitiendo con equipaciones diseñadas por Joma, tanto en partidos oficiales como en sesiones de entrenamiento y actos institucionales. Además de las selecciones absolutas masculina y femenina, el acuerdo también incluye a las diferentes categorías inferiores y combinados nacionales.

La renovación consolida una colaboración "basada en la confianza y el compromiso con el crecimiento del rugby español". A lo largo de estos años, Joma ha acompañado a las selecciones nacionales en competiciones internacionales, logrando juntos hitos como el bronce europeo de la selección masculina en 2024 o la décima Copa de Europa de Las Leonas en 2023.

Para esta nueva etapa, Joma continuará apostando por equipaciones que combinan innovación, comodidad y resistencia, integrando tecnologías avanzadas en textil deportivo que favorecen el rendimiento de los jugadores en el campo. Todo ello con diseños que representan la identidad del rugby español y refuerzan la imagen del XV del León en el panorama internacional.