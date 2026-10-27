Joma renueva su zapatilla 'Rase' de trail running con mejoras en ligereza y amortiguación. - JOMA

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha presentado la evolución técnica de su zapatilla 'Rase', un modelo con casi una década de trayectoria en su catálogo de trail running que ha sido rediseñado para ofrecer una experiencia más ligera y versátil.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la nueva versión conserva elementos característicos de sus primeras generaciones, pero replantea su estructura mediante la reducción de peso, una redistribución de la protección y la adaptación de la amortiguación a cada fase de la pisada para responder a las exigencias actuales de los corredores de montaña.

El corredor español de ultra trail Miguel Heras ha elegido esta nueva generación del calzado para su regreso a la competición en la Ultra Pirineu 2026, donde fue octavo en un recorrido alternativo de 60 kilómetros que estuvo marcado por el riesgo de tormentas.

Heras ha afirmado que con este calzado se olvida de los pies y ha calificado el modelo como una opción "cómoda, estable y ligera" para afrontar largas jornadas en la montaña.

En el plano técnico, la principal transformación del modelo se ha concentrado en la mediasuela, que ha pasado de componerse de una única pieza de phylon con placa estabilizadora a estructurarse en dos zonas funcionales.

Joma ha incorporado la tecnología 'Reactive Ball' en la parte trasera con el objetivo de absorber los impactos y favorecer el impulso, mientras que ha mantenido el phylon en la parte delantera para aportar estabilidad y facilitar una transición fluida en carrera.

Por su parte, la parte superior de la zapatilla ha sustituido los materiales originales por una malla más técnica y transpirable, reforzada de manera específica en las zonas sometidas a mayor fricción y desgaste.

Con esta distribución estratégica de los refuerzos, el fabricante ha logrado rebajar la carga general del calzado al tiempo que mantiene la protección indispensable en los puntos más vulnerables durante la marcha por terrenos naturales.

La suela conserva la goma 'Durability' propia de la gama, aunque la firma deportiva ha modificado el taqueado con el propósito de optimizar la tracción sobre distintos tipos de terreno y bajo diversas condiciones meteorológicas. De este modo, la compañía ha ampliado el campo de uso de las Rase, dirigiéndolas tanto a los entrenamientos prolongados como a pruebas de ultradistancia.