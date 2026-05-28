Joma reúne a más de 40 medios en Padel World Summit 2026 para mostrar su nueva colección de palas. - JOMA

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Padel World Summit, el evento internacional de referencia para la innovación y el crecimiento del pádel celebrado desde el 26 a este jueves 28 de mayo en el recinto ferial de Barcelona, ha acogido la presentación para la prensa y los aficionados de la nueva colección de palas de la marca deportiva Joma junto a la exjugadora y embajadora de la empresa toledana Carolina Navarro.

La involucración de Navarro en la creación de la colección ha sido el eje del encuentro con los más de 40 medios especializados y deportivos presentes en el stand de Joma, que dio a conocer su propuesta, desarrollada en el centro de innovación J Lab con la participación de Carolina Navarro, nueve años número uno del mundo.

Gracias a su experiencia y conocimiento competitivo, se ha conseguido crear la línea más innovadora, técnica y polivalente que la firma española ha elaborado hasta el momento, con la que busca cubrir todos los perfiles de jugador. Está compuesta por cuatro gamas -Blast, Hyper, Valkiria e Iconic-, completamente mejoradas en cuanto a tecnología y diseño.

DOS VERSIONES DE CADA GAMA: HARD Y SOFT

Con el objetivo de personalizar todavía más la experiencia en pista, las gamas Blast, Hyper y Valkiria incorporan dos versiones diferenciadas, Hard y Soft, para que cada jugador elija la que mejor se adapte a sus necesidades.

Ambas variaciones, aparte de por la dureza de la goma, se diferencian por la disposición inteligente del sistema de perforado. La versión Hard incorpora la tecnología Attack Touch, que consiste en la reducción de los orificios superiores para elevar el balance y concentrar el peso en la punta, mientras que los centrales se amplían para mejorar la sensación de golpeo.

La versión Soft integra el sistema Ctrl Touch. La redistribución del peso y la flexión de la cara generan un control refinado sin perder sensibilidad ni fluidez.