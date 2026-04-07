Joma traslada la 'Two Oceans Marathon' al asfalto con los modelos especiales de la R-1000 y R-2000. - JOMA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha diseñado dos modelos especiales de las zapatillas R-1000 y R-2000 para la 'Two Oceans Marathon', la ultramaratón de 56 kilómetros y la media de 21 kilómetros cuya próxima edición se disputa junto a los océanos Atlántico e Índico el próximo sábado en Ciudad del Cabo.

Considerada la maratón más bella del mundo, su recorrido, que incluye enclaves como Chapman's Peak, pone a prueba la resistencia, la gestión del ritmo y la eficiencia técnica de miles de corredores.

El diseño de las R-1000 y R-2000 traslada al producto la identidad de la Two Oceans Marathon a través de elementos visuales inspirados en el entorno marino y el propio recorrido. La combinación de tonos azules y verdes refleja la unión entre los océanos Atlántico e Índico, mientras que los gráficos y las texturas dinámicas evocan tanto el movimiento del agua como la exigencia del trazado.

Esta propuesta estética convierte las zapatillas en una extensión visual de la experiencia de carrera, reforzando el vínculo entre producto y contexto competitivo. De este modo, Joma utiliza el diseño como un elemento que conecta directamente el rendimiento con el entorno de la prueba.

Afrontar la Two Oceans Marathon implica entender que no todos los corredores viven la distancia de la misma manera. Mientras algunos buscan optimizar cada tramo a través del ritmo y la eficiencia, otros priorizan la adaptación al recorrido y la continuidad del esfuerzo.

Bajo esta premisa, Joma articula su propuesta en dos modelos complementarios que responden a distintas formas de interpretar la carrera. La R.1000 está orientada a quienes conciben la carrera desde el control del ritmo y el trabajo específico. Diseñada para sesiones de calidad y esfuerzos sostenidos, incorpora una placa de carbono flexible que aporta propulsión y estabilidad sin comprometer la naturalidad de la pisada.

Esta tecnología se combina con una mediasuela Fly Reactive, que equilibra amortiguación y retorno de energía, contribuyendo a reducir la fatiga en esfuerzos prolongados. Además, su upper ligero con sistema de ventilación VTS y sistema de ajuste termosellado Sportech favorece la transpirabilidad y la sujeción durante la carrera.

Por su parte, la R-2000 responde a un enfoque más versátil, adaptándose a distintos ritmos y momentos de la carrera. Pensada tanto para entrenamiento diario como para competición, su mediasuela de doble densidad combina Fly Reactive en la zona trasera para maximizar la reactividad y la propulsión, con un compuesto más estable en el antepié que mejora el control de la pisada.

A ello se suma un upper técnico transpirable con tecnología VTS y sistema Sportech, junto a una suela de caucho Durability que garantiza tracción y resistencia en asfalto, facilitando una experiencia de carrera más adaptable y sostenida en el tiempo.