Jordi Valls, nuevo seleccionador de waterpolo femenino: "Hay fondo de armario para seguir cosechando éxitos"

Fernando Carpena: "Sin ser la cara, la labor de Jordi ha sido imprescindible y fundamental"

SANT CUGAT (BARCELONA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo seleccionador español de waterpolo femenino, Jordi Valls Nart, ha asegurado este jueves en su presentación oficial que su idea de juego será continuista respecto a la anterior época de Miki Oca, del que era su ayudante, y con la intención de seguir cosechando éxitos con una generación de jugadoras que afronta un inminente relevo con la ambición intacta, algo que le ha ayudado a tomar la decisión de dar, "sin vértigo", el paso adelante hacia ser el seleccionador absoluto.

Jordi Valls Nart, de 47 años y nacido en Terrassa, no se desvinculará del todo del CAR Sant Cugat y de la base de jugadoras catalanas que entrenaba en sus instalaciones. Pero ahora coge las riendas del equipo absoluto español, tras ser segundo entrenador desde 2009, y lo hace convencido por conocer al dedillo los entresijos del cargo, el mismo del que toma posesión para el nuevo ciclo olímpico, hasta los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Una de las grandes ventajas que tenemos es que he estado estos años compartiendo el trabajo con Miki. He tenido la gran suerte de que Miki me ha dejado libertad de funcionamiento y me ha hecho partícipe de las grandes decisiones que se han tomado. Hay fondo de armario, hay jugadoras, hay apuesta de clubes e instituciones para que el waterpolo femenino siga cosechando éxitos", aseguró a los medios.

"Tenemos todos los ingredientes para ser competitivos al más alto nivel", reiteró Valls, que contará con Ángel Andreo o Carla Fargas en su cuerpo técnico. "Mucha parte del trabajo hecho en estos últimos ciclos olímpicos era consensuado, en equipo. Tengo un gran 'staff' que me ayudará en el trabajo con las jugadoras, que tienen un gran compromiso. Habrá matices, pero esos matices se darán con lo que vayan aportando las nuevas jugadoras. Esos cambios darán matices al estilo de juego que podamos plasmar", comentó.

Y es que Valls debe afrontar, en parte, un relevo generacional respecto al bloque de jugadoras que son vigentes campeonas olímpicas, bronce mundial y plata europea. Porque ya no estarán Laura Ester o Pili Peña, y son duda Anni Espar (que está jugando en Australia) o las futuras madres Maica García y Judith Forca. Con todas ellas, y nuevas jugadoras que puedan entrar en el equipo, hablará de forma privada y directa antes de tomar decisiones. La más inminente, la super final de la Liga Mundial, en abril de este año.

Por otro lado, niega tener "vértigo" por aceptar el cargo o haber pensado en que la RFEN pudiera mirar a otro técnico como nuevo seleccionador. "No he gastado tiempo en pensar en esto, no me iba a sentir frustrado si no era el elegido, no depende de mí. Me siento querido, me gusta mi trabajo, valoro mucho el día a día del trabajo por encima de los resultados. Aunque quiero ganar y jugar bien y trabajo para eso. No he sentido vértigo, no pienso más allá y soy muy práctico", se sinceró.

Además, afronta los retos con ambición y desde la tranquilidad de haber logrado ya varios sueños, como el oro olímpico en París siendo ayudante de Oca. "Como jugador no llegué a la élite, dejé de jugar bastante pronto. Y empecé como entrenador desde abajo, soy licenciado en Educación Física y empecé como preparador físico en la base. Tenía muy claro desde que estudiaba que quería dedicarme al alto nivel, y por suerte hace muchos años que estoy en este mundo. Me gusta, me siento ya plenamente compensado. Mi sueño era vivir una experiencia olímpica y he vivido cuatro, y con las medallas conseguidas", celebró.

Y, sobre Miki Oca, reconoció que siguen en contacto como amigos que son. "Las jugadoras saben mi forma de trabajar y cómo funcionamos. Intenté que tuvieran la idea clara de lo que queríamos, y ninguna me ha transmitido su disgusto. Tampoco lo pregunté. Y con Miki somos amigos y he hablado asiduamente con él. No hay nada a esconder. Él tomó esta decisión, pero su 'staff' estaba súper unido y nos apreciamos muchísimo", reconoció.

PLENO APOYO DE LA RFEN

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena, aseguró que Jordi Valls es la personalidad elegida para dar continuidad al camino de éxito logrado con su predecesor, Miki Oca. "El currículo de Jordi es la razón principal por la que va a llevar la selección femenina en los próximos cuatro años", aseguró a los medios.

"Dentro de su juventud tiene una dilatada trayectoria, en el waterpolo femenino español y en colaboración con la federación catalana. Esta casa, el CAR de Sant Cugat, es el apoyo casi fundamental del waterpolo español, y en ese germen la labor de Jordi ha sido imprescindible. En su exitoso recorrido, Jordi no ha sido la cara del resultado, no la cara del equipo, pero ha sido fundamental", le dedicó a Valls.

Carpena quiso agradecer también la "extraordinaria labor" de Miki Oca en el waterpolo femenino español, reconocida por todo el mundo. "Sin obviar su liderazgo, ahora se abre una nueva etapa y la RFEN sigue apostando a tope por mantener el nivel de los últimos tiempos. Jordi coge ese liderazgo, tendrá libertad para hacer su cuerpo técnico, y con el apoyo de la RFEN. Deseamos que esto continúe en la buena línea", auguró.